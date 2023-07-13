我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅會布林肯：阻止灰犀牛 處理黑天鵝 搬掉攔路虎

白宮外開車撞行人肇逃 1死1傷 死者為75歲華裔

大谷翔平「吃完早餐就睡」醫讚有這優點 但1疑慮不建議學

體育新聞組／即時報導
大谷未來動向受矚目。（美聯社）
大谷未來動向受矚目。（美聯社）

日本「二刀流」球星大谷翔平日前參與美國職棒明星賽，並在受訪中大方分享自己的作息習慣，包括早晨起床吃早餐後，又會再睡回籠覺，再醒來準備去球場、吃午餐等等。日本醫師分析，多睡覺確實能對運動員的競技層面有所幫助，但吃完東西就睡，恐造成腸胃負擔，因此並不建議這樣的生活習慣。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，重視睡眠的大谷翔平，每天都會確保睡眠時間，找得到時間就會盡量睡，睡眠品質則是其次。由於他一天會睡到10到12個小時，前經典賽隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）有次想要約他吃飯，還被大谷以「要睡覺」為由拒絕。

熟悉運動領域、睡眠障礙治療的精神科醫師內田直指出，在充足的睡眠下，的確有助於加強抗壓力、集中力和競技能力。對於培養強健的心態也有幫助，因此能睡就盡量睡這件事情本身，是一個好的作法。

不過內田認為，吃飽飯後就睡恐將對消化器官造成負擔，因此他並不推薦學習這樣的習慣。他推測，或許是大谷因為對卡路里的需求量大，必須採取分段進食，才會每天先起床吃早餐之後再睡。或者是藉由每天早上先起床的習慣，固定生理時鐘，好幫助自己每天都能維持住狀況，更能在場上繳出好表現。

日本 大谷翔平 運動員

上一則

潮熱降溫？Threads活躍用戶數和用戶使用時間下滑

延伸閱讀

MLB／大谷兼任西語翻譯 「守護神」稱讚：他說得很好

MLB／大谷兼任西語翻譯 「守護神」稱讚：他說得很好
MLB／不外食的大谷去過星巴克創始店 店員：希望他來西雅圖

MLB／不外食的大谷去過星巴克創始店 店員：希望他來西雅圖
MLB／聯盟最強球員 大谷點名貝茲

MLB／聯盟最強球員 大谷點名貝茲
MLB／球迷歡呼「快來西雅圖」 大谷翔平聽到了

MLB／球迷歡呼「快來西雅圖」 大谷翔平聽到了

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
安徽阜陽一名女子日前當街猥褻名一男子，並強行脫下男子的褲子。（取自微博）

喝醉了？安徽女子當街猥褻男子 更讓人傻眼的是網友的回應

2023-07-11 02:50

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

2023-07-13 03:30

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光