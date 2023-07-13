好欺負？3星座防禦力超高別亂惹 摩羯靠氣勢、水瓶反擊就完了

看似好欺負其實是塊鐵板。3星座防禦力超高別亂惹。（取材自pexels）

在工作與生活中，許多人看似善良，但不代表好欺負。在生活上，總有一些人身上的防禦力是一開始看不出來的，外在看似柔弱無害，卻讓人驚訝是在發生事情時，抗壓性超強，且也不會主動出擊傷害別人。雖然這些人比較難親近，但最難傷害是內心築起來的高牆。畢竟這些人一向學習，要先學會保護的是自己內心的強大，壯大了內心強度，任何困難都不是難事。

金牛座

以大家認識的金牛座來說，通常不具傷害性，也沒有真實的攻擊性。畢竟金牛的個性，不會主動出擊，個性內向、嚮往平淡，所以外在的金牛座通常給人一個過於木訥的感受。正因為一直維持這樣的形象，就讓人覺得看起來好欺負。

但不好意思，金牛座雖然看似好欺負，卻隱藏著極其強大的實力。金牛座雖然不是一個愛高調的人，也不愛在生活上表現出自己的能力。從另一方面來看，金牛座的防禦能力屬於非常強大的類型，首先會預設許多可能最糟糕的情況，先為自己的心築上一道高高的心牆，無堅不摧、百毒不侵。

水瓶座

大部分的水瓶座，就屬於默默非常強大的族群，甚至在沒注意到水瓶時，會做出相當驚人的舉止表現。優雅的水瓶座，通常不會表現出自己的攻擊性，因為天身具有優雅特質，根本不屑把這些精神力發揮在這上面。

攻擊，雖然不是水瓶座的強項，但在防守上永遠是極強的存在。當想要傷害水瓶座時，不僅傷不了，相反更大程度上，水瓶座會反客為主，同時造成更大的傷害，將最終的傷害反應到對方的身上，馬上可以讓對方後悔。

摩羯座

平日的摩羯座，並不是會咄咄逼人，其實是摩羯座有很強大的忍耐力，把自己隱藏的很好，所以才會選擇等待對的時機，給予一個重擊。且到了這時候，摩羯座的爆發力不容小覷，相當驚人，甚至只要憑藉自己的氣勢，就會讓人有總不敢親近的感覺。

很多時候的摩羯座，防禦力也是非常出色，不管自己面對多麼強大的敵人、多麽可怕的事件，摩羯座都不會在外在表現出自己有多麽慌張，反倒是身邊的人更急。摩羯座心牆非常厚，真的不是好親近的星座，即便已經被社會歷練過，也不會把內心最深的自己，展露給別人看。