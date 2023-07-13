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12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

聯合新聞網／ 即時報導
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

出門要帶什麼東西？大多數的人是錢包、手機、鑰匙，但是有些人包包裡裝備要相當齊全，否則會讓他們產生「不安全感」，日本網站「占TV」列出了12大星座「包包裡都裝什麼？」，有三個星座女堪稱「重裝備組」，外出總是背著很多行李，為了在任何情況下都做好充分準備。

第十二名：天蠍座

天蠍座就是想要包包「輕」的類型，基本上放在包包裡的只有錢包、手機、鑰匙，還需要什麼的話，便利商店買一買就好了。

第十一名：獅子座

獅子座有著高傲氣質，就算沒帶東西也沒關係，心裡想著反正會有別人願意借我。

第十名：牡羊座

對於想要行動快速的牡羊座來說，包包裡有太多東西會變成一種阻礙，所以不會攜帶太多的物品。

第九名：射手座

射手座的人很活耀，所以包包裡面的東西很少，但通常會多攜帶一個小包包。

第八名：金牛座

攜帶的東西要讓自己有安全感，像是筆記本、糖果、橡皮擦等等，由於有著「只要有帶這個」就好的想法，所以其實行李不多。

第七名：雙子座

雙子座的人不太擅長組織事情，會有很多有用跟沒有的東西在包包裡，譬如過去收到的優惠券，由於內容變的雜亂且越收集越多，結果就是讓包包變得更重。

第六名：雙魚座

雙魚座包包裡裝著自己最喜歡的東西，放了很多熱愛的名人照片或是娃娃。

第五名：水瓶座

水瓶座是一位3C少女，除了智慧型手機外，可能還會攜帶像是平板，或是單眼相機等裝備，雖然重還是不願意放過。

第四名：天秤座

天秤座是一位重裝備的時尚女孩，包包裡可能會有兩個化妝包、還有攜帶型電棒，充滿著打理外表的物品和美髮化妝用品。

第三名：摩羯座／小心一點，帶上防災用品好了

摩羯座為人謹慎，包包裡有很多摩羯座在緊急情況下要使用的東西，手帕和紙巾很常見，另外還有攜帶下雨時會用到的折疊傘，緊急時需要用到的存摺和印章，發生災害時的隨身食品及簡單的防災用品，如果這些東西已經多到放不進包包，還會單獨在攜帶另一個袋子。

第二名：處女座／非常擔心東西沒有攜帶到

處女座是一個完美主義者，沒辦法原諒自己忘記了一些事，結果最後因為太在乎而變成了「重裝備組」，這樣的處女座朋友會隨身攜帶一些備用物品，像是交通卡，可能會隨身攜帶2-3張，這樣就不用擔心忘記帶出門了。

第一名：巨蟹座／裝備齊全，隨時應對緊急情況

巨蟹座常常感到焦慮，是一種非常讓人感到麻煩的類型，如果外出時發生意外，你會發現他的包包裡從家用藥袋到過夜物品都有，無論去哪裡，他們都做好最完全充分的準備，當你遇到麻煩時，他們總是可以像哆啦A夢一樣，快速的從包包裡拿出你需要的東西。

智慧型手機 時尚 日本

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