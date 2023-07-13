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「想成是太監」 上海大老闆替4情婦找保鑣 要求先閹割

聯合新聞網／即時報導
微博上一張徵才啟事，因工作內容規定要「閹割」，引起網友討論。保鑣示意圖，非新聞當事者。（圖片來源／ingimage）
微博上一張徵才啟事，因工作內容規定要「閹割」，引起網友討論。保鑣示意圖，非新聞當事者。（圖片來源／ingimage）

日前，中國有一份「徵才啟事」在微博上流傳，文中表示徵求一位身強體健且具格鬥能力的男士，保護上海大老闆所包養的四名太太，不過為避免保鑣與太太發生親密關係，因此要求應徵此工作的男性在面試通過後要「閹割」，同時提供每月15萬（人民幣，下同，約2萬925美元）的高薪資。

徵才啟事的內容明確說明，大老闆因擔心保鑣與四名太太在長時間相處之下，意外發生性關係，規定應徵者面試通過後需閹割才能正式上崗，「保護主子，伺候主子」。文中寫道可將工作想像為古代太監，建議已婚已育的人士應徵。

文章內容除要求需閹割外，還分別列出所需的職位條件，包含應徵者身高不得低於180公分、擅長格鬥與體育、身材樣貌優秀等，並指出軍警體育類畢業生、退伍軍人等經驗者可優先錄取。

困難的應徵條件也伴隨著高薪的報酬，文中強調此工作月薪為15萬，若工作時表現優異，可隨時收到四名太太給予的小費外，休息時間還能使用別墅內的跑車外出。

文章一出也引起網友討論，「有錢能使鬼推磨」、「重賞之下必有勇夫」、「有錢人想過的生活我不懂，這不相當於找奴才嗎？不過錢多應該也會有人去」。

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