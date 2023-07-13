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摸臀不到10秒不算性騷？義大利法官判決在社媒引眾怒

編譯田思怡／即時報導
許多義大利人貼出影片，他們默默看著鏡頭，碰觸自己的私密部位10秒鐘。卡蜜拉在影片中說：「只摸10秒。」（取材取自Instagram）
許多義大利人貼出影片，他們默默看著鏡頭，碰觸自己的私密部位10秒鐘。卡蜜拉在影片中說：「只摸10秒。」（取材取自Instagram）

性騷擾不到10秒不算性騷？BBC報導，義大利一名學校管理員去年撫摸一名17歲的女學生，法官卻以摸不到10秒為由，判他無罪。法官的判決在社群媒體上引起年輕人群情激憤。

羅馬一所高中的一名女學生說，去年4月，她與朋友走上樓梯去上課時，感覺她的褲子快掉了，有一隻手摸她的屁股，還抓她的內褲。她轉頭看那名男子，對方說：「你知道我是開玩笑。」

這名女學生向警方報案，指66歲的學校管理員艾佛拉(Antonio Avola)對她性騷擾。艾佛拉承認未經同意摸女學生，但表示他是開玩笑。

一名羅馬檢察官求刑3年半，但本周這名管理員獲判無罪，法官說，動作持續不到10秒，不構成犯罪。

法官判決後，「摸一下」上了義大利Instagram和TikTok熱搜，「#10秒」成為熱門主題標籤。許多人貼出影片，他們默默看著鏡頭，碰觸自己的私密部位10秒鐘。網友卡蜜拉在影片中說：「只摸10秒。」

這些影片讓人看了不舒服，目的是要展示10秒有多長。最早貼出影片的是電影「白蓮花大飯店」(White Lotus)的演員卡米利（Paolo Camilli)，之後有成千上萬人跟進。

義大利最著名的網紅Chiara Ferragni也轉貼一支影片，她在Instagram上有2940萬粉絲。

另一網紅Francesco Cicconetti在推特上寫道：「誰決定10秒不算長？當你被性騷擾時，誰會去計時？男性沒有權力摸女性的身體，連一秒都不行，更不用說5秒或10秒。」

性騷擾 義大利 社群媒體

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