我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

「對象是媽媽41歲閨密」19歲兒想結婚 網：讓他結 看能愛幾年

聯合新聞網／即時報導
一名母親發文表示19歲兒子提要結婚，對象竟是自已41歲閨密，讓她感到十分錯愕。示意圖。（取材自Ingimage）
一名母親發文表示19歲兒子提要結婚，對象竟是自已41歲閨密，讓她感到十分錯愕。示意圖。（取材自Ingimage）

現今社會談戀愛不再受限於性別、年齡，不過日前有一名母親在網上分享，自己的兒子今年剛滿19歲，卻在近日突然給他們下了個震撼彈，表示自己要結婚了，對象則是媽媽41歲的閨密，讓這名母親無法接受，直呼「我氣到要高血壓」。

這名母親在「匿名公社」發文透露，她的這位「好姐妹」在離婚後時常到她家作客，有時還會過夜，今年5月陪老公出國出差時，她的閨密還主動要幫她顧小孩，沒想到二人卻發展成戀人關係，這名母親痛批自己身為母親竟沒觀察到兩人間的不尋常，更表示自己根本是「引狼入室」。

這名母親接著提到，兒子說兩人是真愛，不管她是否同意，這個婚都結定了，告訴爸媽只是因為尊重他們，強硬態度讓她十分困惑，這個兒子要稱呼為阿姨的閨密到底是如何吸引他的。

這名母親也表示，事發之後對方還將自己和老公的Facebook、Line、電話都封鎖了，而且欠她的台幣5萬元也沒還。她表示，原本看在閨密離婚還要照顧孩子太可憐了，所以多幫助她，結果卻演變成這種情況，讓她大嘆自己真的心太軟。

貼文一出，網友紛紛回覆，「阿姨我不想努力了」、「很好啊，既然他都能結婚了，妳也不用負責他的任何開銷」、「祝福他啊，都成年了，但未來是好是壞他也要承擔」、「那就讓他結，孩子讓她（指閨密）養，學費讓她出啊，看能愛幾年」、「應該不是阻擋，而是勸說先別急著結婚，多相處看看」。

高血壓

上一則

微信沒「已讀」功能 官方：放心 以後也不會有

延伸閱讀

得知孕妻懷女兒 離譜人夫竟勸「吃偏方」幫胎兒變性

得知孕妻懷女兒 離譜人夫竟勸「吃偏方」幫胎兒變性
酸民天天喊婚變 哈利與梅根不讓詛咒「離婚」成功

酸民天天喊婚變 哈利與梅根不讓詛咒「離婚」成功
嘆「最終來到盡頭」 台女星Melody宣布與富商夫離婚

嘆「最終來到盡頭」 台女星Melody宣布與富商夫離婚
梁朝偉慶生 劉嘉玲閨密黏緊緊獻吻挨轟

梁朝偉慶生 劉嘉玲閨密黏緊緊獻吻挨轟

熱門新聞

歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47
張國榮、李玟皆因憂鬱症輕生。（取材自微博、迪士尼提供）

張國榮逝世20周年…憂鬱症帶走李玟 也帶走這些大明星

2023-07-05 23:55

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記