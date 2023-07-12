得知孕妻懷女兒 離譜人夫竟勸「吃偏方」幫胎兒變性

桃園一名男子得知孕妻懷的是女兒，竟要求孕妻吃偏方幫胎兒變性。示意圖與事件人物無關。(本報資料照片)

台灣桃園一名男子長年不務正業，家中經濟全靠妻子開美髮店支撐，卻不肯幫忙家務，甚至得知妻子懷孕是女胎，還要求對方吃偏方助胎兒變性，後來見對方羊水栓塞命危也無動於衷，一年多的艱辛復健過程也不見他在旁陪伴；男子的妻子心碎提離婚，但男子怪她沉迷宗教不肯答應，家務事最後鬧進法院，才獲桃園地院准離。

男子的妻子興訟指出，夫妻2人結婚將近30年並育有1女，但男子不曾工作養家，女兒讀書學費、房屋貸款 、婆婆和小叔中風 的醫療照護費都是她出。她雖無數次要求男子工作，但男子始終耍賴不理，也沒幫忙打理家務，甚至她懷第二胎羊水栓塞命危，治癒後幾乎全攤，也是靠母親和女兒照料才慢慢復原，一年多的復健時間，不曾見男子關懷慰問。

男子的岳母也說，男子經常跟朋友喝酒，沒有正常工作，甚至酒駕被警方逮捕，女兒因為肩負自家與男子原生家庭的經濟，精神承受巨大壓力，但男子依然故我，甚至女兒懷第二胎是女生，還一直叫女兒吃偏方幫胎兒變性，不久女兒就休克住院。

審理時，男子駁斥妻子說法，辯稱自己先後在多家工廠任職，後來是妻子和岳母不肯他到外面上班，才到妻子開的美髮店顧店，顧店期間也有投資 藝品賺錢，賺到的錢也有拿給妻子。男子辯稱妻子沉迷宗教，經常到宮廟拜拜，回來後就吵著要離婚，雙方才會發生爭執，但他不願離婚，希望有重修舊好機會。

法院調查，男子雖稱自己有投資藝品賺錢，但多年來僅2筆交易，且買賣金額僅1萬8000元和1萬元，獲利難與妻子長期負擔的家庭支出相衡。男子另稱自己有照顧中風的母親和弟弟，但事實上其母有妻子聘請外傭照顧，弟弟安養中心的安置費也是妻子負擔。

法院認為，男子不工作時間長達近16年，妻子重病期間又不見他在旁照顧，一般人遇此情形均會痛苦到難以承受。他雖然在訴訟期間稱會省思改善，但其妻已心灰意冷堅持離婚，顯見雙方婚姻已出現破綻且難以修復，因此准離。