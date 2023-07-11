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12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

聯合新聞網／ 即時報導
日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）
日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

我們都聽過「謠言止於智者」，但是有些人就是無法保守秘密，一有事情就想快點跟別人說，相對的，有些人就是「守口如瓶」，怎麼問他就是不講。日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行，看看你上榜了嗎？

第12名：雙子座

雙子座有著兩面性，他們真正想隱藏的秘密是不會跟任何人說的，他們將與別人分享的秘密視為口頭禮貌，如果有人強調「絕對不能說」的秘密，他們會守口如瓶，但如果忘記要求，他們可能就會直接分享出來。

第11名：雙魚座

雙魚座有著服務的精神，他很有可能偷偷的將秘密告訴他的親密親朋好友。

第10名：牡羊座

牡羊座正義感強，討厭失敗，會想要冒險讓每個人都知道這些秘密。

第9名：天秤座

天秤座愛好和平，不想與任何人為敵，所以會盡量不洩漏秘密，但是，他們卻有可能在不知不覺中，就把秘密說了出來。

第8名：巨蟹座

善良的巨蟹座總是很小心，不去洩漏別人的秘密，可是重視家庭的他們，覺得和家人講應該沒問題。

第7名：獅子座

有著高傲自尊心的獅子座，會認為「我的自尊心不能讓這個秘密停在這裡」。

第6名：射手座

射手座對秘密感到興奮，但他們也很快忘記，沉醉在自己的事情當中。

第5名：金牛座

金牛座的人性格固執又謹慎，所以不太會亂說別人的秘密，因為仔細一想，嘴巴不自覺閉了起來。

第4名：水瓶座

水瓶座的人對八卦沒什麼興趣，因此也不想費心跟別人交談，因此也不太會去說別人的秘密。

第3名：摩羯座／我不屈服任何誘惑

摩羯座的人總是想著對自己有什麼好處，當他認為保守秘密對自己有好處時，就會閉嘴到底，不管是公司八卦、內部秘密，都可以堅持自己的信念，不告訴朋友，甚至家人或愛人。

第2名：處女座／危機能力處理優秀

處女座充滿警惕心，所以，即使聽到別人八卦，也不會隨便誤導人，處女座的人擁有出色的危機處理能力，所以會牢牢的鎖住秘密，也會盡可能不和別人說到自己的秘密。

第1名：天蠍座／不要再問，我什麼都不說

天蠍座具有封閉性、神祕性等特點。保守秘密是因為有隱藏本能存在，而不是有義務要這麼做，天蠍座的人適合從事與秘密有關的工作，像是輔導員或是偵探，永遠不會告訴別人秘密，在天蠍身上，不太可能挖掘到你想知道的事情。

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