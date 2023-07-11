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浴室放錯物品「小心招壞運」濕拖把是大忌、植物容易枯萎還長蟲

記者劉小川／台北即時報導
浴室放錯物品小心影響健康、招壞運。(取材自pexels)
浴室放錯物品小心影響健康、招壞運。(取材自pexels)

在居家生活中，除了客廳，家中使用頻率最高的地方就是「浴室」，浴室裡面的物品擺放，其實也有許多講究，放錯東西，可能會影響健康，甚至影響運勢，其中4項物品放在浴室，更是不好。

一、濕拖把

有些人在洗完澡時，都會把地板拖乾，防止再進入浴室的人不會滑倒，這是非常好的習慣。

但是，使用的器具要注意，不要是濕拖把，因為放置濕拖把，其實長時間下來，留下來的就是細菌、黴菌的滋生。如果把濕拖把放置在浴室內，拖把的水可能會濺到其他物品上，如地毯、毛巾、馬桶等，就會增加不良衛生的問題，所以建議使用後的拖把，盡可能把水擰乾並且放置通風良好的地方。

另外要定期更換拖把，建議半年就可更換一次，減少細菌滋生的問題。若還是堅持一定要把濕拖把放置浴室，建議浴室的窗戶一定要通風、排風，減少浴室濕度，降低黴菌、細菌的滋生率。

二、無蓋垃圾桶

浴室會產生許多垃圾，如衛生紙、女性用品、濕紙巾等，更容易散發異味。如果垃圾桶還沒有蓋子，這些味道就會在廁所內久久不散。而這些垃圾通常都會含有大量細菌，如果沒蓋子就容易讓細菌直接暴露在空氣中，增加空間內細菌的滋生，傳播在浴室內擺放的物品上，如牙刷、毛巾等東西上，且沒有蓋子的垃圾桶，在廁所內有客人來，也不太美觀。

三、大浴缸

浴室通常空間不是太大，如果安裝超大的浴缸，占用的空間相對的大，就會顯得浴室變得非常狹小且濕漉漉的感受。且浴缸體積較大，相對水容量也使用量較大，可能因為濺出的水花、水漬，造成地面積水，增加滑倒的風險，如果家中有長者、孩童，就是潛在的危險因素。超大浴缸當然能讓人放鬆，但使用頻率也會相對的低，因為光是要把一缸水裝滿就要花上好一段時間，在清潔上更是有很多的費時費力的事情要做。

四、茂密植物

許多人為了整體環境的美觀，用綠色植栽點綴環境，甚至想用植物來增加空間中的空氣清新感。但如果植栽的數量過多，也可能會變成細菌滋生的溫床。想要在浴室養植栽不是不行，最主要是控制好數量，且植物在浴室裡也不是那麼好養活，畢竟要洗澡、上廁所等各種活動，相對浴室內的溫度忽冷忽熱，通風、採光還有限的話，奉勸放過這些植物吧。

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