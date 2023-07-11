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看「林俊傑演唱會」得答題 中國黃牛招985名校生背題庫搶票

記者陳政錄／即時報導
有中國黃牛為了更快搶到林俊傑演唱會門票，招聘名牌大學生來幫忙。（取自上觀新聞）
有中國黃牛為了更快搶到林俊傑演唱會門票，招聘名牌大學生來幫忙。（取自上觀新聞）

歌手林俊傑將於9月在中國廣州舉辦演唱會，門票7月10日晚間開賣，當晚平台熱度破300萬，關鍵字登上熱搜榜第一。值得注意的是，為防黃牛，官方設置買票前需通過「答題」才能進入頁面，不少中國網友絞盡腦汁，有黃牛甚至公開招聘中國名牌大學生幫忙背題庫、刷題庫，以確保能最快速度搶票。

據上觀新聞報導，7月10日晚上八點，林俊傑廣州演唱會開票，在貓眼平台上熱度突破300萬，另一平台大麥地想看指數超過100萬，當晚，「林俊傑 廣州」關鍵字登上社交平台熱搜第一。

有中國黃牛透露，目前林俊傑廣州演唱會的內場價格前十排，已飆升至上萬元人民幣一張。

其中，為了防止黃牛，要看到本次《JJ 林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會》，官方購票平台設置粉絲需要答對5道題目，才有資格進入搶票頁面，答錯則會凍結30秒，題目類型包括林俊傑的音樂專輯、日常生活、演唱會趣事等，甚至有粉絲說，可能會抽到數學題。

根據要搶票的黃牛指出，他們總結林俊傑搶票專用題庫，目前已更新到300多個，除了官方後援會名稱、應援色、星座、生肖等基礎題目外，還有一些冷門題目，例如林俊傑觀摩2019溫網男單總決賽時，現場穿的什麼顏色的襯衫等。有粉絲坦言，「感覺每道題都看過，卻每道題都不記得。比高考還認真」、「林俊傑你夠狠，你看看那些題你自己會做嗎？」

在此之下，有中國黃牛公開招募畢業於中國985、211名校，以及本科以上的大學生背題，準備人民幣200元紅包，請他們一起參加「晚八點考試」。

過去，林俊傑2019年舉辦《聖所2.0》巡迴演唱會，在中國湖南長沙等場次發售門票，就使用過搶票問題，當時也曾因部分題目出乎意料，受到討論，另，近年包括蔡依林、蘇打綠等歌手和樂團，也都採取過相同作法，來防止黃牛用程式搶票。

歌手林俊傑將於中國廣州開唱。（取材自臉書）
歌手林俊傑將於中國廣州開唱。（取材自臉書）
粉絲在官方平台購票，需要先答對題目，才能進入頁面。（取自上觀新聞）
粉絲在官方平台購票，需要先答對題目，才能進入頁面。（取自上觀新聞）

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