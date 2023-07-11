寶格麗上中國熱搜…又扯上台灣 一幫藝人也受牽連

寶格麗品牌代言人舒淇也被大陸網友點名表態。圖／寶格麗提供

義大利 高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）11日上了中國熱搜。中國網友近期炒作，在寶格麗品牌官網的店鋪分布訊息中，香港澳門 前加了「中國」二字，但台灣前並未加「中國」二字，引發網友質疑，認為寶格麗此舉是在將台灣單獨列為一個國家。截至目前，寶格麗官方未有回應。在藝人品格之外，台灣問題也成為在陸「敏感」地雷之一

中國網友在多重傳播下，與此相關的話題已經登上微博熱搜，網友也紛紛在熱搜下希望寶格麗對於這次的事件作出回應。甚至有網友匯總出目前寶格麗代言人名單：舒淇、吳磊、趙露思、劉亦菲、范丞丞、楊洋、劉雯、文琪等。希望這些藝人也能夠作出回應並於品牌解約，並呼籲品牌選藝人的同時，藝人也要慎選品牌。目前未有藝人發聲。

但中國此前有品牌因踩到台灣問題的雷點而引起藝人解約。比如美國輕奢品牌蔻馳（COACH）在2018年5月發布一款 T 恤產品，其中北京、上海的英文對應為中國，而在香港和台灣處卻沒有列為中國。而代言人劉雯也隨即與之解約並道歉。而這次是否會有藝人受到中國網民壓力而行動也成為關注焦點。