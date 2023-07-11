串流和AI威脅生計 好萊塢明星恐加入罷工行列

好萊塢編劇已罷工2個月。（美聯社）

好萊塢 編劇已罷工 2個月，現又傳出演員工會也可能在美西時間12日跟進罷工。媒體分析，主因為串流平台及人工智慧（AI ）等科技影響影視從業人員的生計。

娛樂週刊「綜藝」（Variety）今天報導，「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）今天與好萊塢公關公司140名主管進行電話會議，告知公關公司，為即將到來的演員罷工做好準備。

美國劇作家協會（Writers Guild of America）從5月2日罷工至今，向製片廠、影視製作公司組成的「電影電視製作人聯盟」（Alliance of Motion Picture and Television Producers，簡稱AMPTP）爭取更好的待遇。

演員工會與電影電視製作人聯盟現行合約將於7月12日到期，雙方近日持續談判，演員工會正準備發動罷工，向製片廠及影視製作公司爭取更好的條件。

「綜藝」週刊今天標明獨家報導，透露演員工會正為12日的罷工進行最後準備。報導說，電話會議上業界的公關人員對這消息非常恐慌，因為目前有多部院線電影正在宣傳，如果罷工成真，這些宣傳都要停擺。

「洛杉磯時報」近日引用歷史學家與勞工專家的說法指出，好萊塢這波罷工潮背後凸顯幾個重要因素。包括好萊塢工會與工會之間凝聚力越來越強；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，勞工運動在全美各地興起；更重要的是串流平台、人工智慧（AI）對從業人員的影響巨大。

過去兩個月，好萊塢編劇走上街頭、發動罷工，最主要就是抗議串流平台。在影視內容大爆發之際，作家的工作條件與薪資都受到壓榨，大型媒體公司在串流平台上投入的錢越來越多，作家賺的錢卻越來越少。

串流平台的氾濫，也影響到演員的生計，過去影視演員的作品在有線電視等傳統平台播出時，演員都能有收入進帳，每次重播都有收入；如今串流平台重播的時候，演員能分到的收入不到傳統媒體的3%。

另一項新科技，AI帶來的威脅力度可能更大。編劇、作家擔心，製作公司可以先指定劇本的風格，用AI技術把劇本寫出來之後，只要找一名作家來修飾，就能拿來拍攝使用。因為這名編劇並沒有完成整部劇本，因此製作公司付出的費用就少很多。未來AI甚至可能完全取代編劇。

演員方面也擔心工作不保。目前製片廠與演員簽合約時，通常要求演員放棄對角色的肖像與聲音權利，以便製片廠開發周邊收益，例如把角色用在遊樂園或公仔。但AI技術發達，演員擔心，製片廠把肖像與聲音的權利拿走後，未來的演出機會被AI取代。