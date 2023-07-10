旅韓大熊貓生了「愛寶」產下一對雙胞胎姊妹
中國官方在北京時間11日宣布旅韓大熊貓愛寶、樂寶夫婦已生下一對雙胞胎姊妹，這是今年在海外出生的首對大熊貓寶寶，也是愛寶第二次當媽。
愛寶在7日開始陣痛約1個小時後的凌晨4點52分生下了第一個孩子，接著6點39分左右健康地生下了妹妹，姊妹倆的體重各自約為180克與140克。
中國大熊貓保護研究中心在微博稱，目前「愛寶」及幼崽情況均穩定，中韓雙方專家團隊緊密合作，根據母幼實際情況，實時調整產後飼養管理方案，持續監測幼崽生長發育情況，做好人工育幼，為這一對熊貓寶寶的健康成長提供最好保障。
早前報導指出，為了讓愛寶能夠順利產下熊貓寶寶，飼養員開啟晝夜陪護模式。愛寶樂園熊貓館飼養員姜哲遠表示：「現在是需要集中觀察的時期，和生福寶之前相比，愛寶有一些行動上和激素水平上的差異。
愛寶出生於2013年7月的中國大熊貓保護研究中心碧峰峽基地，樂寶於2012年7月出生。
2016年3月3日，兩隻大熊貓搭乘大韓航空專機運抵仁川機場，開始為期15年的旅韓生活。2020年7月20日晚，韓國京畿道龍仁市愛寶樂園熊貓愛寶和熊貓樂寶平安誕下一隻雌性幼仔取名福寶。
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