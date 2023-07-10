旅韓大熊貓生了「愛寶」產下一對雙胞胎姊妹

愛寶生下一對雙胞胎寶寶。（取材自微博）

中國官方在北京 時間11日宣布旅韓大熊貓愛寶、樂寶夫婦已生下一對雙胞胎姊妹，這是今年在海外出生的首對大熊貓寶寶，也是愛寶第二次當媽。

愛寶在7日開始陣痛約1個小時後的凌晨4點52分生下了第一個孩子，接著6點39分左右健康地生下了妹妹，姊妹倆的體重各自約為180克與140克。

中國大熊貓保護研究中心在微博 稱，目前「愛寶」及幼崽情況均穩定，中韓雙方專家團隊緊密合作，根據母幼實際情況，實時調整產後飼養管理方案，持續監測幼崽生長發育情況，做好人工育幼，為這一對熊貓寶寶的健康成長提供最好保障。

早前報導指出，為了讓愛寶能夠順利產下熊貓寶寶，飼養員開啟晝夜陪護模式。愛寶樂園 熊貓館飼養員姜哲遠表示：「現在是需要集中觀察的時期，和生福寶之前相比，愛寶有一些行動上和激素水平上的差異。

愛寶出生於2013年7月的中國大熊貓保護研究中心碧峰峽基地，樂寶於2012年7月出生。