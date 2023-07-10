數學題目好燒腦「哪個時間最靠近午夜？」一票網友想破頭

推特上流傳一題爆紅的數學題目「哪個時間最接近午夜」。（取材自@@yawdmontweet推特）

推特 上日前流傳一題爆紅的數學題目「哪個時間最接近午夜」，並列出A、B、C、D共4個選項，網友大多選擇最直觀的選項，但也有不少人認為這是考驗英文單字「to」的應用，看似簡單的題目，卻引來網友的討論。

根據「每日郵報」（Daily Pass）報導，一名推特用戶@yawdmontweet在推特上曬出一張數學題說，這個問題讓他「傷透腦筋」。從照片中，可看到試卷上問的問題是「哪個時間最接近午夜？（What is the closest time to midnight）」，接著下方提供四個選項，分別為A. 11:55am、B. 12:06am、C. 11:50am、D.12.03am。

這道題目讓數千名網友相當困惑，許多網友理所當然回答D，因為代表只超過午夜3分鐘，認為題目「很簡單」。事實上，正確答案就是Ｄ，因為D選項只超過午夜零時零分3分鐘，A選項距離午夜還有12小時又5分鐘，B選項超過午夜6分鐘，C選項距離午夜還有12小時又10分鐘。

該篇貼文一PO出，覽次數已突破140萬次，也有不少網友爭論，考題中的「to」是指「到」或向前的意思，因為時間只能往前走，若凌晨12:03往前走，要接近24小時才到得了午夜，反觀11:55 a.m.才是相對最近的。另外，還有網友乾脆把問題丟給ChatGPT ，而AI 的回答是D.12:03 a.m.。

好燒腦！數學題問「哪個時間最靠近午夜？」 一票網友想破頭

TVBS新聞網