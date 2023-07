數學題目好燒腦「哪個時間最靠近午夜？」一票網友想破頭

推特上流傳一題爆紅的數學題目「哪個時間最接近午夜」。(取材自@@yawdmontweet推特)

推特 上日前流傳一題爆紅的數學題目「哪個時間最接近午夜」,並列出A、B、C、D共4個選項,網友大多選擇最直觀的選項,但也有不少人認為這是考驗英文單字「to」的應用,看似簡單的題目,卻引來網友的討論。

根據「每日郵報」(Daily Pass)報導,一名推特用戶@yawdmontweet在推特上曬出一張數學題說,這個問題讓他「傷透腦筋」。從照片中,可看到試卷上問的問題是「哪個時間最接近午夜?(What is the closest time to midnight)」,接著下方提供四個選項,分別為A. 11:55am、B. 12:06am、C. 11:50am、D.12.03am。

這道題目讓數千名網友相當困惑,許多網友理所當然回答D,因為代表只超過午夜3分鐘,認為題目「很簡單」。事實上,正確答案就是D,因為D選項只超過午夜零時零分3分鐘,A選項距離午夜還有12小時又5分鐘,B選項超過午夜6分鐘,C選項距離午夜還有12小時又10分鐘。

該篇貼文一PO出,覽次數已突破140萬次,也有不少網友爭論,考題中的「to」是指「到」或向前的意思,因為時間只能往前走,若凌晨12:03往前走,要接近24小時才到得了午夜,反觀11:55 a.m.才是相對最近的。另外,還有網友乾脆把問題丟給ChatGPT ,而AI 的回答是D.12:03 a.m.。

好燒腦!數學題問「哪個時間最靠近午夜?」 一票網友想破頭

TVBS新聞網