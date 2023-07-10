英宮婆媳大戰 卡蜜拉被爆最開心看到梅根被這樣修理

卡蜜拉（左）被傳對媳婦梅根相當痛恨。（路透資料照片）

英國哈利 王子及其妻梅根 ，和皇室重要成員間的濃厚心結，舉世皆知，皇室對外還是會盡量裝出「沒有撕破臉」的樣子，想保住面子，但大家都知道彼此之間的裂痕極深，不是一時半刻就能彌補，且哈利每次對外砲轟皇室，理由大都跟他覺得皇室虧待梅根、沒好好保護梅根有關，使得他的家人對梅根比對他還感到怨恨。

近日八卦刊物揭露，哈利的繼母—現任英國王后卡蜜拉，平常最大的嗜好就是看梅根在媒體上被修理得體無完膚，只要讀到梅根與哈利失敗的新聞，就大感快慰，尤其近日兩人和Spotify宣告終止合作，該平台高層之一嘲笑他們快兩年的時間只能做出12集的podcast節目，根本是「他X的騙子」，讓卡蜜拉看得痛快無比。消息來源還稱，為了能夠盡早讀到梅根吃癟的內文，卡蜜拉的個人3C用品設定好一堆推播、提醒的功能，以便她馬上看到標題就點進去閱讀全文，然後擁有一陣子的好心情。