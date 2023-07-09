17州本周將罕見出現北極光 最佳觀賞日期：12日、13日

全美17個州估本周12日、13日可見到北極光，圖為今年4月在華盛頓州看見的北極光。（美聯社）

根據費爾班克斯阿拉斯加大學(University of Alaska Fairbanks)表示，本周12日、13日兩天，全美17個州上空將出現北極光，天文愛好者應把握機會好好觀賞。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)太空天氣預報中心(Space Weather PredictionCenter)表示，此次北極光出現是因為太陽風暴撞擊大氣層，並和氮、氧分子發生碰撞，形成以地球磁極為中心的環形或橢圓形光圈，並補充表示：「日冕物質拋射，通常需要數日時間才會抵達地球，但是根據觀察，部分最強烈的風暴只需18小時即可到達。」

惠頓學院(Wheaton College)物理學助理教授施羅德(Jim Schroeder)表示：「就像衝浪需要掌握正確速度，以便承接海浪並加速，我們發現電子波就像衝浪，相對於波浪以正確速度移動，電子波順勢接住並加速前進。」

北極光最常見於高緯度的阿拉斯加、加拿大 以及斯堪的納維亞半島(Scandinavia)，也是當地最具吸引力的旅遊噱頭。不過每11年一次的太陽周期，即使北美地區也有機會看到，就在三個月前，亞利桑納州就出現北極光，此次太陽周期自2019年開始，到2024年達到最高峰。

根據阿拉斯加大學地球物理研究所預測，太陽風暴將自12日率先在西雅圖、愛阿華州第摩因(Des Moines)、芝加哥、克利夫蘭、波士頓和加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)哈利法克斯(Halifax)地平線上出現。

隨著風暴威力增強，13日起，包括明尼亞波利斯(Minneapolis)、密西根州貝城(Bay City)、麻州塞勒姆郡(Salem)、愛荷達州波夕(Boise)、懷俄明州 夏陽(Cheyenne)、內布拉斯加州 林肯(Lincoln)、印第安納波利斯(Indianapolis)以及馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)等地平線都可以看到五彩繽紛的北極光。

據了解，北極光活躍度以稱為Kp的地磁指數，從0至9分級，0表示不太活躍，9表示明亮且活躍，地磁活動越高，極光越顯明亮，預計13日的地磁強度達到Kp6。