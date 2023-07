進戲院納涼一下：「陰兒房：鬼門陰深處」周末票房奪冠

「陰兒房:鬼門陰深處」接續前作進入陰兒房宇宙大結局。(美聯社)

「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)首映摘得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo7月9日發布的電影市場數據,27部影片北美周末票房(7月7日至9日)報收近1.26億美元,與前一周末變化不大。以「陰兒房:鬼門陰深處」領銜,「自由之聲」(Sound of Freedom,暫譯)和「兜風」(Joy Ride)等三個新面孔現身本期北美周末票房十強。

恐怖懸疑驚悚電影系列「陰兒房」(Insidious)2010年面世,之後於2013年、2015年和2018年相繼推出三部,前四部影片總票房超過5.42億美元。7日亮相的「陰兒房:鬼門陰深處」首映周末票房約3265萬美元,在該系列中名列第二,但開畫反響依舊平平。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分45、爛番茄新鮮度36%,CinemaScore打分為C+。

「自由之聲」迄今總票房約4021萬美元。(取材自IMDb)

改編自真實事件的傳記劇情動作片「自由之聲」,講述從非法組織手中解救兒童的驚險故事。該片於7月4日首映,以約1424萬美元成為當日北美票房最高的影片;隨後以約1822萬美元登上本期北美周末票房排行榜第三位,迄今總票房約4021萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.7、MTC評分60、爛番茄新鮮度76%,CinemaScore打分為A+。

與「陰兒房:鬼門陰深處」同日上映的喜劇片「兜風」,以約585萬美元首映周末票房躋身本期榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.0、MTC評分75、爛番茄新鮮度91%,CinemaScore打分為B-。

在新片衝擊下,動作冒險片「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)第二個上映周末票房環比下跌56.1%,以約2650萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第二位。目前該片北美累計票房約1.21億美元;加上海外市場,迄今總票房約2.48億美元。

「印第安納瓊斯:命運輪盤」票房第二名。(圖:迪士尼提供)

迪士尼 動畫片「元素方城市」(Elemental)以約960萬美元周末票房,從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。該片北美累計票房現約1.09億美元、總票房約2.52億美元。

緊隨其後的是「蜘蛛人 :穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse),此番以約800萬美元從上期榜單季軍退居本輪排名第5位。這部漫威 奇幻冒險動畫片北美累計票房現約3.58億美元、全球票房約6.42億美元。

另一部超級英雄電影「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts)則以約500萬美元周末票房從上期榜單第5名降至本輪排名第8位。這部科幻冒險動作片北美累計票房現約1.47億美元、全球票房突破4億美元。