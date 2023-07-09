進戲院納涼一下：「陰兒房：鬼門陰深處」周末票房奪冠

「陰兒房：鬼門陰深處」接續前作進入陰兒房宇宙大結局。（美聯社）

「陰兒房：鬼門陰深處」（Insidious: The Red Door）首映摘得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo7月9日發布的電影市場數據，27部影片北美周末票房（7月7日至9日）報收近1.26億美元，與前一周末變化不大。以「陰兒房：鬼門陰深處」領銜，「自由之聲」（Sound of Freedom，暫譯）和「兜風」（Joy Ride）等三個新面孔現身本期北美周末票房十強。

恐怖懸疑驚悚電影系列「陰兒房」（Insidious）2010年面世，之後於2013年、2015年和2018年相繼推出三部，前四部影片總票房超過5.42億美元。7日亮相的「陰兒房：鬼門陰深處」首映周末票房約3265萬美元，在該系列中名列第二，但開畫反響依舊平平。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分45、爛番茄新鮮度36%，CinemaScore打分為C＋。

「自由之聲」迄今總票房約4021萬美元。（取材自IMDb）

改編自真實事件的傳記劇情動作片「自由之聲」，講述從非法組織手中解救兒童的驚險故事。該片於7月4日首映，以約1424萬美元成為當日北美票房最高的影片；隨後以約1822萬美元登上本期北美周末票房排行榜第三位，迄今總票房約4021萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.7、MTC評分60、爛番茄新鮮度76%，CinemaScore打分為A+。

與「陰兒房：鬼門陰深處」同日上映的喜劇片「兜風」，以約585萬美元首映周末票房躋身本期榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.0、MTC評分75、爛番茄新鮮度91%，CinemaScore打分為B－。

在新片衝擊下，動作冒險片「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）第二個上映周末票房環比下跌56.1%，以約2650萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第二位。目前該片北美累計票房約1.21億美元；加上海外市場，迄今總票房約2.48億美元。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」票房第二名。（圖：迪士尼提供）

迪士尼 動畫片「元素方城市」（Elemental）以約960萬美元周末票房，從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。該片北美累計票房現約1.09億美元、總票房約2.52億美元。

緊隨其後的是「蜘蛛人 ：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse），此番以約800萬美元從上期榜單季軍退居本輪排名第5位。這部漫威 奇幻冒險動畫片北美累計票房現約3.58億美元、全球票房約6.42億美元。

另一部超級英雄電影「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts）則以約500萬美元周末票房從上期榜單第5名降至本輪排名第8位。這部科幻冒險動作片北美累計票房現約1.47億美元、全球票房突破4億美元。