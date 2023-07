「床上擺爛」成Z世代風潮 精神病學專家示警：超過2天要注意

炎炎夏日,假日只想待在床上耍廢一整天嗎?以近期TikTok上的Z世代流行語來說,這種行為可稱為「床上擺爛」(bed rotting),往往意味長時間賴在床上使用3C產品,旁邊放著食物飯來張口。然而專家警告若擺爛過頭,可能是心理健康 問題的警訊,並恐會影響睡眠衛生。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,聖路易斯華盛頓大學醫學 院精神病學助理教授古德(Jessica Gold)表示,一般假日放鬆仍可能從事娛樂活動或和親友玩樂,但「床上擺爛」的行為更沒有活力,從事的活動更少。

