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「床上擺爛」成Z世代風潮 精神病學專家示警：超過2天要注意

編譯高詣軒／即時報導
一名美國兒童躺在床上玩手機遊戲。（美聯社）
一名美國兒童躺在床上玩手機遊戲。（美聯社）

炎炎夏日，假日只想待在床上耍廢一整天嗎？以近期TikTok上的Z世代流行語來說，這種行為可稱為「床上擺爛」（bed rotting），往往意味長時間賴在床上使用3C產品，旁邊放著食物飯來張口。然而專家警告若擺爛過頭，可能是心理健康問題的警訊，並恐會影響睡眠衛生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖路易斯華盛頓大學醫學院精神病學助理教授古德（Jessica Gold）表示，一般假日放鬆仍可能從事娛樂活動或和親友玩樂，但「床上擺爛」的行為更沒有活力，從事的活動更少。

古德警告，若賴在床上的時間超過一至兩天，可能要擔心是心理健康的警訊，「整天在床上擺爛的衝動，特別是越來越頻繁時，可能不只關乎單純補眠和需要一天無所事事，而是想躲避清醒時間的感受、壓力和痛苦」，此類行為與憂鬱症、焦慮症等心理疾病症狀有關聯。

不過古德也表示，如果需要床上擺爛也無妨，她自己也嘗試過，「只要你理解你為什麼這麼做，並也求助於其他應對（負面情緒）的技巧」；若不確定自己「床上擺爛」的原因、或是否是個問題，可尋求專業人士的協助。

紐約愛因斯坦醫學院的精神醫學與行為科學教授芮哥（Simon A. Rego）亦指出，放慢生活腳步看似可達充電效果，讓人重獲動力，但仍應抓準平衡；待在床上時間過久，可能擾亂心情並使壓力增加，即使耍廢當下令人愉快，依然要注意避免從事太久。

古德表示，床上擺爛足以讓人自我隔絕，並忽略自身感受，也可能阻止人們從事有幫助的自我照護活動。專家建議，若要選擇其他自我充電方式，不必要模仿他人的休閒活動，可以按照自身喜好，培養與朋友出遊、運動或冥想等習慣。

除了心理健康，長時間賴在床上也可能影響睡眠。鹽湖城猶他大學家庭與預防醫學副教授巴龍（Kelly Glazer Baron）表示，以睡眠科學來看，「床上擺爛」是他最不樂見的行為，因為床鋪應只用來睡覺或從事親密行為，若在床上清醒時間過長，就應該下床；可另找沙發、舒適椅子當放鬆場所。

醫學 心理健康 憂鬱症

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