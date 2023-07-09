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流產嬰屍？飯店房間有疑似「血水」塑膠袋 佛州女嚇壞

聯合新聞網／綜合報導
懷特在房間發現一袋「血水」，服務人員竟冷靜告訴她可能是「流產的胎兒」。（取材自臉書影片）
懷特在房間發現一袋「血水」，服務人員竟冷靜告訴她可能是「流產的胎兒」。（取材自臉書影片）

佛州一名女子到飯店住宿，卻意外發現房內有個塑膠袋裝滿「血水」，她被服務人員誤導以為袋子裝的是「胎兒屍體」，氣得將過程上網引發熱議。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，佛州一名女子懷特（Ash White）6月底時到塔拉哈西（Tallahassee）的希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn）住宿，沒想到雖然預定的是知名飯店，床卻沒有鋪好，房間也一團亂。

懷特打開衣櫃，發現衣櫃裡面有一袋裝著紅色液體的塑膠袋，於是立刻打電話給服務人員請他們到場查看。沒想到服務人員到場後，竟然若無其事地告訴懷特，這袋「血水」有可能是裝著「流產的胎兒」。服務人員解釋，該飯店跟非營利組織「美國計畫生育聯盟」（Planned Parenthood）合作，所以塑膠袋裡才會有前一位房客留下來的「胎兒」。

服務人員冷靜地將袋子拿走，警方也到現場調查。希爾頓發言人接受「佛羅里達標準報」（Florida Standard）採訪時表示，對於遭指控房內有「流產胎兒」一事，飯店已經請法務部門協助調查，經過法醫檢驗後發現袋中的「血水」其實是紅酒跟嘔吐物。

發言人強調，飯店十分重視客人提出的疑慮，也非常努力要提供最高品質的清潔環境及安全標準。不過懷特認為這個住宿經驗十分糟糕，向飯店要求全額退費，但只獲得3萬點的紅利點數補償。

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