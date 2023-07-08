閨蜜「包裡藏刀」亞利桑納9月孕媽險遭殺：她想剖腹偷我孩子

安琪莉克回憶自己「險遭閨蜜殺害」的恐怖經歷。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels）

常聽人戲稱「防火、防盜、防閨蜜」，卻沒曾想過真有人因為引起妒忌而險遭殺害、甚至是被偷走還未出生的孩子；來自亞利桑納州 的安琪莉克（Angelique Robledo）回憶，當時自己透過共同好友結識卡珊德拉（KassandraToruga），雙方因為同樣懷有身孕，共同話題多而迅速成為好友，未料竟險些淪為對方的刀下亡魂，時隔多年再度想起這段過往，仍是讓安琪莉克心有餘悸。

根據每日星報（Daily Star）報導，事件的起源要追溯回2011年，18歲的安琪莉克透過共同好友介紹，認識了同樣年紀、恰好也懷有身孕的卡珊德拉，兩人因為育兒的相關問題迅速建立交情，沒想到卻在臨盆前發現，事情似乎並不單純；安琪莉克回憶起，卡珊德拉的行為舉止在當年的2月後變的怪異，不僅常常表達希望能見到安琪莉克的想法，並時不時就會單獨邀約安琪莉克到自己家中。

始終覺得事態不對勁的安琪莉克並未赴約，而是反過來邀請對方到家中；而卡珊德拉來訪後，先是隻身進入自己（指安琪莉克）的臥室，接著就以要送裡物為由，將安琪莉克騙進臥室，並在她進門瞬間關掉房間電燈；察覺情況有異的安琪莉克則是趁著卡珊德拉手機 響起的瞬間跑去開燈，就看到卡珊德拉迅速將手上的「物品」塞回包包裡。

眼見卡珊德拉的行為變的愈發怪異，安琪莉克選擇提前離開房間，卻在不久後就聞到燒焦味，進房間一看才發現卡珊德拉竟然在衣櫃點火，來不及質問原由只能先行逃出房間，待消防人員到場將火勢撲滅後，進屋拿東西的安琪莉克才發現卡珊德拉的包包中，竟藏著「2把大屠刀、1把剪刀，以及1個新生兒尿布」，她才意識到原來自己差點就成為刀下亡魂。

安琪莉克驚魂未定的表示，卡珊德拉根本就是一個「子宮襲擊者」，因為她從頭到尾都想著搶走自己腹中的孩子。而之所以選擇在衣櫃點火，就是為了等安琪莉克在吸入濃煙嗆暈後，卡珊德拉就可以「實施剖腹手術」，並將安琪莉克腹中的胎兒帶走。而在2011年的2月底，安琪莉克安全生下兒子後，卡珊德拉的姊姊才終於「大義滅親」舉報妹妹的陰謀，後者也因此被警方逮捕。

卡珊德拉被逮捕後才被發現「沒有懷孕」的真相；而在事後的判決中，患有精神分裂、躁鬱及憂鬱症的卡珊德拉，在認罪後選擇被關進精神病院而非監獄 。如今12年過去，安琪莉克也已經是3個孩子的媽媽，回憶起這段恐怖的過往，安琪莉克仍坦言不可置信，如今也依然在接受心理治療，畢竟就算卡珊德拉的陰謀沒有得逞，仍對她（指安琪莉克）造成了嚴重的心理陰影。

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