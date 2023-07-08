閨蜜「包裡藏刀」亞利桑納9月孕媽險遭殺：她想剖腹偷我孩子
常聽人戲稱「防火、防盜、防閨蜜」，卻沒曾想過真有人因為引起妒忌而險遭殺害、甚至是被偷走還未出生的孩子；來自亞利桑納州的安琪莉克（Angelique Robledo）回憶，當時自己透過共同好友結識卡珊德拉（KassandraToruga），雙方因為同樣懷有身孕，共同話題多而迅速成為好友，未料竟險些淪為對方的刀下亡魂，時隔多年再度想起這段過往，仍是讓安琪莉克心有餘悸。
根據每日星報（Daily Star）報導，事件的起源要追溯回2011年，18歲的安琪莉克透過共同好友介紹，認識了同樣年紀、恰好也懷有身孕的卡珊德拉，兩人因為育兒的相關問題迅速建立交情，沒想到卻在臨盆前發現，事情似乎並不單純；安琪莉克回憶起，卡珊德拉的行為舉止在當年的2月後變的怪異，不僅常常表達希望能見到安琪莉克的想法，並時不時就會單獨邀約安琪莉克到自己家中。
始終覺得事態不對勁的安琪莉克並未赴約，而是反過來邀請對方到家中；而卡珊德拉來訪後，先是隻身進入自己（指安琪莉克）的臥室，接著就以要送裡物為由，將安琪莉克騙進臥室，並在她進門瞬間關掉房間電燈；察覺情況有異的安琪莉克則是趁著卡珊德拉手機響起的瞬間跑去開燈，就看到卡珊德拉迅速將手上的「物品」塞回包包裡。
眼見卡珊德拉的行為變的愈發怪異，安琪莉克選擇提前離開房間，卻在不久後就聞到燒焦味，進房間一看才發現卡珊德拉竟然在衣櫃點火，來不及質問原由只能先行逃出房間，待消防人員到場將火勢撲滅後，進屋拿東西的安琪莉克才發現卡珊德拉的包包中，竟藏著「2把大屠刀、1把剪刀，以及1個新生兒尿布」，她才意識到原來自己差點就成為刀下亡魂。
安琪莉克驚魂未定的表示，卡珊德拉根本就是一個「子宮襲擊者」，因為她從頭到尾都想著搶走自己腹中的孩子。而之所以選擇在衣櫃點火，就是為了等安琪莉克在吸入濃煙嗆暈後，卡珊德拉就可以「實施剖腹手術」，並將安琪莉克腹中的胎兒帶走。而在2011年的2月底，安琪莉克安全生下兒子後，卡珊德拉的姊姊才終於「大義滅親」舉報妹妹的陰謀，後者也因此被警方逮捕。
卡珊德拉被逮捕後才被發現「沒有懷孕」的真相；而在事後的判決中，患有精神分裂、躁鬱及憂鬱症的卡珊德拉，在認罪後選擇被關進精神病院而非監獄。如今12年過去，安琪莉克也已經是3個孩子的媽媽，回憶起這段恐怖的過往，安琪莉克仍坦言不可置信，如今也依然在接受心理治療，畢竟就算卡珊德拉的陰謀沒有得逞，仍對她（指安琪莉克）造成了嚴重的心理陰影。
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