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抹香鯨沖上岸 體內冒出9公斤巨大怪石 專家一驗「價值55萬」

聯合新聞網／即時報導
一隻被沖上岸的抹香鯨身體裡面有一顆奇怪的石頭，經過解剖後發現竟然價值高達55萬美元，讓動物學家相當驚訝。 (取材自臉書)
一隻被沖上岸的抹香鯨身體裡面有一顆奇怪的石頭，經過解剖後發現竟然價值高達55萬美元，讓動物學家相當驚訝。 (取材自臉書)

撿到寶了。一隻被沖上岸的抹香鯨身體裡面有一顆奇怪的石頭，經過解剖後發現竟然價值高達55萬美元，讓動物學家相當驚訝。

綜合媒體報導，西班牙加那利群島日前發現一隻被沖上岸的抹香鯨(Sperm whale)，不幸的是這隻抹香鯨因為擱淺死在岸上，西班牙拉帕瑪斯大學(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)的動物研究團隊針對這隻抹香鯨進行了解剖研究，獸醫病理學教授羅德里奎茲(Antonio Fernández Rodríguez)表示，這隻抹香鯨的身體裡面藏了一顆重達9.5公斤的巨大怪石。

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羅德里奎茲指出，這塊巨大怪石不但很重，直徑更是長達60公分，事後他們將巨大怪石進一步化驗，發現竟然是價值高達50萬歐元(約55萬美元)的龍涎香，如此驚人的發現令團隊成員都感到相當驚訝。

龍涎香(Ambergris)又被稱為灰琥珀，主要作為香水的定香劑，是從抹香鯨消化系統產生的一種固態臘狀可燃物質，顏色通常是灰色或黑色。龍涎香的來源通常來自於抹香鯨的主食巨烏賊，由於巨烏賊的內骨骼不好消化，通常會殘留在抹香鯨的胃裡面並被腸道分泌的物質包覆，通常會透過消化系統排出體外，但也有不會排出去的狀況就會造成抹香鯨死亡。

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