抹香鯨沖上岸 體內冒出9公斤巨大怪石 專家一驗「價值55萬」

一隻被沖上岸的抹香鯨身體裡面有一顆奇怪的石頭，經過解剖後發現竟然價值高達55萬美元，讓動物學家相當驚訝。 (取材自臉書)

撿到寶了。一隻被沖上岸的抹香鯨身體裡面有一顆奇怪的石頭，經過解剖後發現竟然價值高達55萬美元，讓動物學家相當驚訝。

綜合媒體報導，西班牙加那利群島日前發現一隻被沖上岸的抹香鯨(Sperm whale)，不幸的是這隻抹香鯨因為擱淺死在岸上，西班牙拉帕瑪斯大學(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)的動物研究團隊針對這隻抹香鯨進行了解剖研究，獸醫病理學教授羅德里奎茲(Antonio Fernández Rodríguez)表示，這隻抹香鯨的身體裡面藏了一顆重達9.5公斤的巨大怪石。

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羅德里奎茲指出，這塊巨大怪石不但很重，直徑更是長達60公分，事後他們將巨大怪石進一步化驗，發現竟然是價值高達50萬歐元(約55萬美元)的龍涎香，如此驚人的發現令團隊成員都感到相當驚訝。

"Perla" de un cachalote de La Palma cuesta hasta medio millón. Ya se ha evaluado una piedra de ámbar gris encontrada en un cachalote de 13 m. varado en la costa de Puntallana (La Palma).

Según el Instituto Universitario de Salud de Las Palmas cada kilogramo se puede vender 71000 pic.twitter.com/o5ufhPHa3w — LA PUERTA DE OVERTON 🇮🇨 (@PuertadeOVERTON) June 27, 2023

龍涎香(Ambergris)又被稱為灰琥珀，主要作為香水的定香劑，是從抹香鯨消化系統產生的一種固態臘狀可燃物質，顏色通常是灰色或黑色。龍涎香的來源通常來自於抹香鯨的主食巨烏賊，由於巨烏賊的內骨骼不好消化，通常會殘留在抹香鯨的胃裡面並被腸道分泌的物質包覆，通常會透過消化系統排出體外，但也有不會排出去的狀況就會造成抹香鯨死亡。