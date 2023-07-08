亞洲人最愛夾腳拖被列「鞋子黑名單」 醫：穿久腳趾變形

許多人夏天喜歡穿夾腳拖。圖為示意圖。（取材自pexels）

許多人夏天愛穿「夾腳拖」（flip flops）出門，但新加坡 一位醫生警告，夾腳拖已被他列入「鞋子黑名單」，是他最不建議穿得鞋，因為其毫無足弓支撐和包覆力，長時間穿著可能導致足底筋膜炎或脛後肌腱炎，並形成如同鳥爪般的「爪狀趾」（Claw toe）。

紐約郵報報導，在Tiktok上擁有1.7萬粉絲的新加坡網紅足科醫生保羅（Paul Macaulay），時常分享足科相關知識，近日他接受華盛頓郵報專訪時透露，亞洲人很愛穿「夾腳拖」，不過卻無形對足部造成傷害，「夾腳拖缺乏適當的足弓支撐和安全性，生物力學失衡（Biomechanical imbalances）會導致超負荷損傷，例如足底筋膜炎（plantar fasciitis）和脛骨後肌腱炎（posterior tibial tendonitis）。」

保羅提到，長時間穿夾腳拖可能造成腳趾「變硬、彎曲」，更慘的是難以復元，根據美國骨科 醫師學會（American Academy of Orthopedic Surgeons），這種情況稱為「爪狀趾」，通常是由於穿著擠壓腳趾或未提供足夠支撐的鞋子造成。

保羅指出，夾腳拖對行動不便者和糖尿病 患者也相當危險，除了被絆倒的風險外，也會讓腳變得過於乾燥，導致腳後跟乾裂，「2型糖尿病患者經常患有神經病變，他們感覺不到自己的腳，穿夾腳拖很容易割傷腳，然後導致更大的問題，比如傷口感染，若照護不當，可能會導致截肢。」

保羅也分享他絕對不會穿的5種鞋子，包括夾腳拖、樂福拖鞋（slip on loafers）、細高跟鞋（stilettos）、芭蕾娃娃鞋（ballet pumps）、無鞋帶懶人鞋（soft slip on strapless shoes）。

保羅提到，若就是愛穿拖鞋或涼鞋出門，可盡量選擇「前端有帶子、後腳跟有綁帶」款式，「這能使腳踝更加穩定，將腳固定在適當的位置。」他也表示在適當的活動還是能穿夾腳拖，包括在沙灘上散步，但不建議穿著走5至10公里的路。

夾腳拖被列「鞋子黑名單！」 足科醫：久穿恐腳趾變形

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