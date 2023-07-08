打4劑以為穩了 「天選之人」確診曝8症狀：誰說小感冒

一名網友打了四劑疫苗，原以為自己穩了，結果還是被同住家人傳染新冠。（示意圖／ingimage）

一名網友說自己原本是「天選之人」，打完第4劑疫苗 覺得肯定穩了，沒想到還是被同住家人感染確診，期間經歷發燒、痠痛、頭暈、狂咳、喉嚨痛與等症狀，快篩陰性後嗅覺遲遲沒恢復，還出現嚴重腦霧，讓他崩潰表示「到底是誰說新冠是小感冒」，文章曝光引發熱議，也意外釣出許多天選之人。

該名網友在PTT上表示，自己打了四劑疫苗以為穩了，結果卻在6月30日確診，因同住家人先感染新冠肺炎，導致他也中標，他一開始先發燒2天，全身筋骨痠痛，同時伴隨著頭暈、狂咳、喉嚨痛及失聲等症狀，直到7月快篩才陰性。

原po透露，確診期間很痛苦，目前嗅覺仍還沒恢復，而且還出現嚴重腦霧，整天忘東忘西，吃東西食不知味，讓他直呼「到底是誰說新冠是小感冒，明明就是流感等級」，另外他也好奇發問，疫情 爆發至今，還有誰是天選之人嗎。

文章曝光，釣出許多「天選之人」留言，「之前跟確診的人住了半個月也沒事，沒戴口罩 +共食」、「身邊同事快感染一輪了，我還頭好壯壯」、「我上禮拜還去了南韓都沒戴口罩，是被新冠討厭的人」、「我+家人共4位，住不同地方都沒確診」、「公司同事有五個以上都還沒確診過」。