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胎盤算是誰的肉、可以吃？婦產科醫給解答：口感像牛肺

記者林琮恩／台北即時報導
中藥「紫荷車」即為乾燥的人類胎盤。（本報資料照片）
中藥「紫荷車」即為乾燥的人類胎盤。（本報資料照片）

坊間流傳吃胎盤進補，並認為胎盤是媽媽的肉。禾馨醫院創辦人、婦產科權威蘇怡寧昨在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發布貼文表示，粉絲詢問生產後是否能將胎盤帶走，並好奇胎盤是自己的肉，還是孩子的肉。

他表示，胎盤可從醫院帶走並無問題，但吃真會將其「煮來吃」的人並不多，而胎盤其實應該算「孩子的肉」。中醫師則提醒，中藥「紫河車」是乾燥後的胎盤，但直接拿來煮未必有效，且有婦科腫瘤、體質容易火氣大的民眾應特別注意。

蘇怡寧說，有粉絲私訊表示，看到部落客發文，料理胎盤煮來吃，詢問他「胎盤屬於醫療廢棄物，可以帶走嗎？」、「拿來吃的人多嗎？」、「胎盤是汙穢的東西？」、「胎盤是自己的肉嗎？」這已經不是第一次有人詢問這問題。

胎盤「理論上就是一隻種肉，你想吃我當然沒意見」，至於胎盤能否帶離醫院，答案是可以，但帶走後應自行處理後續，吃胎盤的人並不多，但「你爽就好，不用在乎別人」；胎盤是神聖的，因為胎兒在母親子宮中，沒有健康胎盤活不下去。

讀者向蘇怡寧詢問胎盤是母親的肉，還是胎兒的肉？他說，嚴格算起來應該是「寶寶的肉」吧？若以DNA來源來說，胎盤和胎兒相同，是胚胎在早期分化出來的組織。

蘇怡寧一篇寫於2019年的臉書貼文則指出，胎盤在「科學上當然可以吃」，且和其他肉類一樣，經人體消化分解後，會成為碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質及維生素。

坊間認為，吃胎盤是一種「進補」方式。蘇怡寧說，若真能進補，為何不吃其他生物的胎盤，「一輩子才生幾胎，久久補一次效率很差吧。」至於吃胎盤會不會感染則不必擔心，因為民眾是否罹病自己最清楚，「你知道你昨天吃的那隻牛有生病嗎？」但要食用的話，建議要煮熟再吃。口感部分可能比較像牛雜中的牛肺，「順便臍帶也可以一起，四神湯不錯。」

中醫師莊雅惠說，中醫的「紫河車」就是乾燥後的人類胎盤，能夠刺激女性荷爾蒙，但中藥的產製需要藥房專業處理，生產後自己把胎盤帶回家煮未必能有中藥預期功效；女性若有婦科腫瘤，如子宮肌瘤、乳房腫瘤等，也不適合服用，因為擔心太過刺激；此外，因為胎盤較「溫暖」，體質容易火氣大的民眾，要搭配其他清涼性質的藥材，避免上火。有人認為吃胎盤能夠讓「皮膚變嫩」，但在實際服用前應請教專家，根據體質調配。

腫瘤 臉書 蛋白質

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