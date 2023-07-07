日男曬超省晚餐只有白飯、醬菜、雞蛋 花20年存到66萬

日男貼出晚餐照片。（取材自推特）

許多人都希望能存到足夠的錢，以完成提早退休 的夢想。日本 一名45歲男子花費20年存下9470萬（日圓，下同，約66萬美元），他分享自己的晚餐照，竟只有一盤醬菜、白飯、雞蛋 ，他自述平時生活節儉，家中無冷氣，最大開銷是理髮，希望能存到1億、提早退休，預計今年就能實現這個夢想。

日本一名45歲的網友「絶対仕事辞めるマン」近日在推特上分享晚餐的照片，晚餐的飯菜只有一盤醬菜、海苔白飯、雞蛋，醬菜份量也非常小，他表示，「今年的晚餐一如既往地樸素，不過雞蛋其實已經是奢侈品了，我已經這樣生活20年，並存下9470日圓，對我而言，這比吃任何食物更好」。

該篇貼文引發熱議，原PO向日媒表示，他平時的飯菜都很清淡，推測是飲食清淡的習慣，因此每年公司定期健康檢查都非常健康，他平時還會喝果菜汁、吃保健食品，以維持健康。

原PO說，他的年收入跟平均值差不多，另外還有投資穩定的股票，生活開銷少，因為經常出差，所以目前住的公寓也很破舊，月租只要3萬。

原PO上，他的家裡沒有冷氣，不過有微波爐、洗衣機、冰箱等電器用品，平時生活最大的開銷是理髮，約每兩、三個月要理髮一次，每次花費1000元，他的目標是存到1億，完成提早退休的夢想，預計今年就可以達標。