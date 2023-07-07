我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

本周全球均溫3度刷新紀錄 科學家：可能是10萬年來最熱

澤倫斯基承認烏軍反攻並不快 稱運交武器變慢所致

日男曬超省晚餐只有白飯、醬菜、雞蛋 花20年存到66萬

聯合新聞網／即時報導
日男貼出晚餐照片。（取材自推特）
日男貼出晚餐照片。（取材自推特）

許多人都希望能存到足夠的錢，以完成提早退休的夢想。日本一名45歲男子花費20年存下9470萬（日圓，下同，約66萬美元），他分享自己的晚餐照，竟只有一盤醬菜、白飯、雞蛋，他自述平時生活節儉，家中無冷氣，最大開銷是理髮，希望能存到1億、提早退休，預計今年就能實現這個夢想。

日本一名45歲的網友「絶対仕事辞めるマン」近日在推特上分享晚餐的照片，晚餐的飯菜只有一盤醬菜、海苔白飯、雞蛋，醬菜份量也非常小，他表示，「今年的晚餐一如既往地樸素，不過雞蛋其實已經是奢侈品了，我已經這樣生活20年，並存下9470日圓，對我而言，這比吃任何食物更好」。

該篇貼文引發熱議，原PO向日媒表示，他平時的飯菜都很清淡，推測是飲食清淡的習慣，因此每年公司定期健康檢查都非常健康，他平時還會喝果菜汁、吃保健食品，以維持健康。

原PO說，他的年收入跟平均值差不多，另外還有投資穩定的股票，生活開銷少，因為經常出差，所以目前住的公寓也很破舊，月租只要3萬。

原PO上，他的家裡沒有冷氣，不過有微波爐、洗衣機、冰箱等電器用品，平時生活最大的開銷是理髮，約每兩、三個月要理髮一次，每次花費1000元，他的目標是存到1億，完成提早退休的夢想，預計今年就可以達標。

退休 雞蛋 日本

上一則

為教宗烘製麵包一世紀 老店不敵大環境走入歷史

延伸閱讀

研究：奢侈品市場年輕化 實體店滿意度遠勝網路

研究：奢侈品市場年輕化 實體店滿意度遠勝網路
想當太宰治、夏目漱石等文豪學弟 62歲日男重考44次東大

想當太宰治、夏目漱石等文豪學弟 62歲日男重考44次東大
剪頭髮

剪頭髮
超猛畢業合照 日男自導自演 1人扮全班25人

超猛畢業合照 日男自導自演 1人扮全班25人

熱門新聞

拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

2023-07-01 03:27
2023年7月準備迎來好運！3星座運勢爆表。（取材自pexels）

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

2023-07-01 21:10
歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
木村雪乃因在推特販售未打馬賽克私密影片遭逮捕。（取材自木村雪乃推特）

正妹推特開賣私密片遭逮 天仙容貌曝光 網驚呼：快出道

2023-07-02 02:02

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜