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小暑飆高溫 中暑分2種 靠吃喝可解暑

記者林佳彣／綜合報導
今年7月7日是24節氣的小暑，民眾要注意高溫。（本報資料照片）
今年7月7日是24節氣的小暑，民眾要注意高溫。（本報資料照片）

今天（7月7日）是24節氣的小暑，近來各地高溫炎熱，中暑事件頻傳，醫師提醒不只艷陽下因過熱、缺水造成「陽暑」，喝冰飲、吹冷氣也會有「陰暑」症狀，透過食療可改善，但要對症吃喝得對，才能解除身體不適。

台灣台北市聯醫林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏指出，中醫觀點「六淫」是「風、寒、暑、濕、燥、火」六種外感病邪的統稱，如果「暑」沒有排除就會生病，也就是所謂的「中暑」。

陳建宏說，中暑分成兩種，「陽暑」是在戶外炎熱環境下，大量流汗，熱卻一直沒被揮發掉，「陰暑」同樣是在很熱的情境，差別在於人可能突然進入到溫差大的冷氣房或短時間內喝大量冰飲，導致體內火氣被低溫包住，熱發散不出去，使身體不舒服。

中陽暑者可吃清熱降火食物如綠豆、薏仁、西瓜，可煮湯食用，或喝青草茶、烏梅茶、麥茶...
中陽暑者可吃清熱降火食物如綠豆、薏仁、西瓜，可煮湯食用，或喝青草茶、烏梅茶、麥茶解暑，還能生津止渴。（本報資料照片）

他指出，食療均可改善，陽暑消耗太多的氣跟精力，可給予補氣藥材，建議吃清熱降火食物如綠豆、薏仁、西瓜，可煮湯食用，或市售青草茶、烏梅茶、麥茶，解暑也能生津止渴。

陰暑反而不能喝得太冰涼，要喝溫開水、溫熱茶，食療是以冬瓜搭配薑絲製湯或四神湯、黑糖薑湯等讓身體溫熱，慢慢打開堵住的孔徑散熱，此為中醫療法「辛溫解表」，用比較辛溫食材或藥材，解除身體不適。

許多人會以傳統刮痧緩解中暑症狀，陳建宏提醒民眾，如有肝功能不佳、凝血功能障礙、皮膚有紫斑，或個人必須服用抗血栓藥物等體質與疾病狀態，就要先評估是否適合刮痧。再者是選擇部位刮痧，肩頸、後背最為適合，刮前可使用滋潤乳液，並依每人身型不同施以不同力道；刮痧前後可喝溫水，促進新陳代謝與排除廢物。

陳建宏表示，長期在高溫環境下的工作者，需補充足夠水分與適當休息時間，才能減少中暑機會，也建議長者不要為了省電或怕太冷，省略基本的冷氣調節，以免造成身體負擔得不償失。

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