我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

想當太宰治、夏目漱石等文豪學弟 62歲日男重考44次東大

聯合新聞網／ 即時報導
一位男子高中時因崇拜日本文豪，立志要考上東大，至今重考40多次仍不放棄。（取材自YouTube）
一位男子高中時因崇拜日本文豪，立志要考上東大，至今重考40多次仍不放棄。（取材自YouTube）

東京大學是日本最高學府，只有少數菁英才能夠考取東大。一般人即使想要嘗試，不過如果幾次沒有成功考取，通常就會選擇轉往其他學校等等。然而，有一位奇特的中年男子吉米先生（ジミーさん，暫譯），卻堅持一定非考上東大不考，為此甚至重考了44次，有著相當驚人的執著。

根據日本媒體「東洋經濟ONLINE」報導，吉米先生1961年4月29日出生，今年已經62歲了。他家中經營澡堂為生，他小時候經常也得幫忙，沒辦法專心唸書，成績一直維持在中段班水準。吉米先生高中時就讀一間私校，該私校依據學生成績，把班級分成英文字A到K班，而他就讀的則是E班。

此時，吉米先生愛上了文學，並且喜歡太宰治、芥川龍之介、川端康成、夏目漱石、三島由紀夫這些作家。而這些大文豪的共通之處，在於他們都是東京大學的學生，因此也讓吉米先生決定要挑戰東大，還找到一位當時就讀東大法學院的學生，來當他的家教。

然而，儘管在努力用功之下，吉米先生的成績明顯進步，但想要考上東大卻還是差一大截。特別是雖然數學、英文拿下高分，但日本史、世界史的部分卻完全不行。後來他雖然幾度重考，但某次因為受到電影影響，決定加入自衛隊工作，而暫時放下挑戰東大的夢想。

吉米先生在退伍後，先是活用英文能力到報社上班，不過之後生活並不順遂，曾經四度離婚，並輾轉做過工廠、柏青哥經營、電視台、宅急便等不同職業。47歲時，還因為腦中風住院過。後來他成了美術品鑑定師，專門買賣中國美術品，總算是比較穩定下來。

透過許多不同的工作經驗，也讓吉米先生接觸到一些年輕人。看到努力追夢的他們，讓吉米先生感到自己也必須面對挑戰，和他們互相較勁。而最直接的辦法，就是大學測驗。於是吉米先生決定再次挑戰東大考試，儘管目前仍然多次落榜，但他相信自己考不上的原因，在於還努力的不夠，認為只要多累積經驗，或許有朝一日，就能實現當年的夢想。

日本 中風

上一則

7月6日星座運勢 牡羊盡情打扮 獅子時來運轉

延伸閱讀

超猛畢業合照 日男自導自演 1人扮全班25人

超猛畢業合照 日男自導自演 1人扮全班25人
沒錢買法拉利 日男120期分期付款 10年後倒賺一筆

沒錢買法拉利 日男120期分期付款 10年後倒賺一筆
公校式微與私校崛起

公校式微與私校崛起
洛城新語／公校式微與私校崛起

洛城新語／公校式微與私校崛起

熱門新聞

拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

2023-07-01 03:27
2023年7月準備迎來好運！3星座運勢爆表。（取材自pexels）

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

2023-07-01 21:10
獸醫撥開羽毛秀出貓頭鷹的耳朵模樣，畫面令人吃驚。（取材自臉書）

他掀開小貓頭鷹耳朵「驚見食人花」網嚇：可以看到眼睛

2023-06-24 22:59
美國好市多加強打擊消費者不符規定共用會員卡。（美聯社）

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

2023-06-27 21:11
路由器位置擺放不當，可能會影響訊號，甚至損壞設備。（示意圖／ingimage）

Wi-Fi放「這1處」錯了 不但訊號受影響 還可能弄壞路由器

2023-06-29 23:13
木村雪乃因在推特販售未打馬賽克私密影片遭逮捕。（取材自木村雪乃推特）

正妹推特開賣私密片遭逮 天仙容貌曝光 網驚呼：快出道

2023-07-02 02:02

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」