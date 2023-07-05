張國榮逝世20周年…憂鬱症帶走李玟 也帶走這些大明星

張國榮、李玟皆因憂鬱症輕生。（取材自微博、迪士尼提供）

歌手李玟 因不堪憂鬱症 折磨，5日傳出死訊，享年48歲，無數歌迷為之哀傷。今年也是張國榮逝世20周年，20年前的香港 瑪麗醫院送走「哥哥」，如今也送走天后CoCo。以下盤點因憂鬱症自殺的中港明星。

張國榮（去世時46歲）

2003年4月1日，張國榮在香港中環文華東方酒店24樓墜樓死亡，年僅46歲。墜樓現場留有張國榮遺書，張在遺書中稱自己長時間受情緒困擾。至今張國榮離世20年，但他的身影仍留在眾多粉絲心中。

事發當日正值愚人節，有不少歌迷及民眾認爲只是一個玩笑，因此當知道消息屬實後都無法接受。

1983年版翁美玲飾演「黃蓉」，靈動活潑。（取材自微博）

翁美玲（去世時26歲）

被譽為最美「蓉兒」的翁美玲是87版經典「射鵰英雄傳」中黃蓉的扮演者。1985年5月14日，崩潰的翁美玲致電友人稱「透露做人很辛苦、活著沒意思」，喝了半瓶白蘭地並在家中打開了煤氣，了結了自己的生命，年僅26歲。

竭而去世，終年35歲。

張國榮和陳百強的早逝都讓人婉惜。（取材自微博）

陳百強（去世時35歲）

風度翩翩的香港歌星陳百強，其作品至今傳唱，他曾多次提到自己性格憂鬱、長期失眠及容易情緒低落。1992年1月18日，他以酒吞服安眠藥後，陷入了深度昏迷，被送往醫院救治。在昏迷了17個月後，1993年10月因腦衰

喬任梁逝世時年僅29歲。（取材自微博）

喬任梁（去世時29歲）

喬任梁2016年1月16日在家中自殺去世，年僅29歲。喬任梁經紀公司強調他深受憂鬱症困擾，選擇結束生命。