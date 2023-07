李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

李玟驚傳5日逝世。(取材自李玟微博)

國際天后李玟 輕生離世,享年48歲。李玟的親姊姊5日在臉書 及微博發文,證實李玟在2日輕生送醫後一直昏迷,經醫療團隊努力搶救,5日最後無力回天,與世長辭。中媒報導,有知情人士向媒體透露她生前遺願。

據紅星新聞報導,知情人士爆料,有歌迷2周前曾到香港 探望李玟,正在復健的李玟更當著歌迷的面落淚,「能感受到她是非常辛苦」。李玟逝世的消息一出,該知情人士相當難過,更透露李玟生前遺願,「非常想要一個小孩子,但一直沒實現」,更沒料到李玟會以這種方式離開大家。

事實上,李玟2011年與老公Bruce結婚,因老公前妻有兩個女兒,她也開心當現成媽媽。不過她曾在2017年出席公開場合時透露,當時正在紐約接受人工受孕療程,希望能生雙胞胎。

據悉,李玟2日曾用語音方式與粉絲們說話,內容提到:「感受大家對我的愛和支持,你們做我的後盾,我會加油,這段時間希望你們身體健康快樂、我非常想念大家,我再努力努力努力,我也非常想念你們喔!Thank you so much for the gifts. Beautiful and very thoughgtful. Love you guys.」大約40秒的語音留言,如今成為李玟留給珍愛的歌迷最後的溫柔,不少網友聽了語音後察覺她當時狀態應該已經不好,像是在向粉絲道別,網友推測她很可能是在錄完這段話之後便輕生,紛紛傷感地哀悼。