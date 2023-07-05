不捨李玟辭世 演藝圈眾星社群發文悼念

艾怡良貼出看李玟演唱會的影片說：「永遠保持對妳的愛。」（截取自臉書）

李玟 因憂鬱症纏身多年過世，享年48歲，讓演藝圈都唏噓不已。不只張清芳發文表示：「妳永遠是最棒的。」曾擔任李玟演唱會嘉賓的蔡依林 也說：「永遠記得燦爛笑容的妳。」

李玟於1994年6月在台灣發行首張個人專輯「愛就要趁現在」正式出道並走紅，為當時台灣歌壇注入從未出現過的美式唱腔新風貌，之後更以動感形象闖蕩歌壇，在華人樂迷心中留下深刻印象。

「歌壇東方不敗」張清芳今天在臉書 發文表示：「妳永遠是最棒的，李玟（CoCo）。」她並說，希望現在李玟去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬。

張清芳今天在臉書發文表示：「妳永遠是最棒的，李玟（CoCo）。」（截取自臉書）

蔡依林以黑底圖表示：「永遠記得燦爛笑容的妳。」艾怡良貼出看李玟演唱會的影片說：「永遠保持對妳的愛。」

蔡依林以黑底圖表示：「永遠記得燦爛笑容的妳。」（截取自臉書）

金鐘視帝吳慷仁在臉書表示：「心情不好的時候…我會聽李玟…有時候演戲哭不出來的時候我也會聽李玟…心情好的時候我更會聽李玟…浴室轉很大聲的那種…實在是難過的消息…讓人無限惋惜…。」

吳慷仁表示，作為一名小歌迷，李玟在他心中一直會停留在1996年的樣子，希望她的歌聲、動感、笑聲長存，「謝謝你唱了那麼多好聽的歌」。

王心凌在臉書表示：「謝謝妳帶給我們那麼多美好的音樂和難忘回憶。」小S（徐熙娣）寫道：「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」