他被沙魚啃噬 全身一半血流光 等死時海豚奇蹟現身救命

一名男子自述自己在埃及紅海游泳的經驗，游到一半他不幸被沙魚咬住瘋狂撕扯，被啃咬5次之後男子覺得自己快死了，沒想到竟然有海豚游到他身邊阻止沙魚持續進攻，男子對此也相當感謝。 (取材自YouTube)

海豚是相當有靈性的生物。一名男子自述自己在埃及紅海游泳的經驗，游到一半他不幸被沙魚咬住瘋狂撕扯，被啃咬5次之後男子覺得自己快死了，沒想到竟然有海豚游到他身邊阻止沙魚持續進攻，男子對此也相當感謝。

綜合媒體報導，一名男子理查德森(Martin Richardson)日前自述自己過去前往埃及紅海游泳的時候，遇到一隻兇猛的巨大尖吻鯖鯊(Shortfin mako shark，又名灰鯖鯊)盯上，沙魚把他當作獵物不斷撕扯啃咬5次，理查德森只能忍著被沙魚撕咬的劇痛，眼睜睜看著自己的鮮血染紅大海，束手無策的在海面等死。

沙魚

沒想到這時奇蹟發生，正當理查德森已經決定接受自己即將在海上被沙魚咬死命運時，一群路過的海豚突然朝他游過去，立刻展開成一個圓型的環形將其包圍住，使沙魚無法持續進攻。過沒多久有船隻發現一群海豚因不明原因聚集在海上時也湊過去，就這樣發現渾身是血的理查德森，趕緊將他撈起送醫。

理查德森被送往醫院後儘管身受重傷但保住一命，他對於海豚們為了保護自己捨身抵擋沙魚攻擊感到非常感動，認為自己的命是海豚幫忙救回來的。對於海豚突然會想保護人類的行為，專家卻提出了殘酷的說法，指出海豚會救人並不是因為他們喜愛人類才會做的行為。

佛州 國際大學生物科學系教授(Department of Biological Sciences at Florida International University)希特豪斯(Mike Heithaus)說，海豚看到海面上有一灘血基本上會認定該地有沙魚，但如果一群海豚的群體內有正在哺育小海豚的狀況下，身為群居性動物的海豚牠們會認定可能有小海豚遭受掠食者攻擊，因此不管受傷的到底是人類還是動物，海豚都會做出保護的動作並擊退沙魚，「並不是因為鯨豚類天生熱愛人類才這樣做」。