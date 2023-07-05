我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

他被沙魚啃噬 全身一半血流光 等死時海豚奇蹟現身救命

聯合新聞網／即時報導
一名男子自述自己在埃及紅海游泳的經驗，游到一半他不幸被沙魚咬住瘋狂撕扯，被啃咬5次之後男子覺得自己快死了，沒想到竟然有海豚游到他身邊阻止沙魚持續進攻，男子對此也相當感謝。 (取材自YouTube)
一名男子自述自己在埃及紅海游泳的經驗，游到一半他不幸被沙魚咬住瘋狂撕扯，被啃咬5次之後男子覺得自己快死了，沒想到竟然有海豚游到他身邊阻止沙魚持續進攻，男子對此也相當感謝。 (取材自YouTube)

海豚是相當有靈性的生物。一名男子自述自己在埃及紅海游泳的經驗，游到一半他不幸被沙魚咬住瘋狂撕扯，被啃咬5次之後男子覺得自己快死了，沒想到竟然有海豚游到他身邊阻止沙魚持續進攻，男子對此也相當感謝。

綜合媒體報導，一名男子理查德森(Martin Richardson)日前自述自己過去前往埃及紅海游泳的時候，遇到一隻兇猛的巨大尖吻鯖鯊(Shortfin mako shark，又名灰鯖鯊)盯上，沙魚把他當作獵物不斷撕扯啃咬5次，理查德森只能忍著被沙魚撕咬的劇痛，眼睜睜看著自己的鮮血染紅大海，束手無策的在海面等死。

沙魚

沒想到這時奇蹟發生，正當理查德森已經決定接受自己即將在海上被沙魚咬死命運時，一群路過的海豚突然朝他游過去，立刻展開成一個圓型的環形將其包圍住，使沙魚無法持續進攻。過沒多久有船隻發現一群海豚因不明原因聚集在海上時也湊過去，就這樣發現渾身是血的理查德森，趕緊將他撈起送醫。

理查德森被送往醫院後儘管身受重傷但保住一命，他對於海豚們為了保護自己捨身抵擋沙魚攻擊感到非常感動，認為自己的命是海豚幫忙救回來的。對於海豚突然會想保護人類的行為，專家卻提出了殘酷的說法，指出海豚會救人並不是因為他們喜愛人類才會做的行為。

佛州國際大學生物科學系教授(Department of Biological Sciences at Florida International University)希特豪斯(Mike Heithaus)說，海豚看到海面上有一灘血基本上會認定該地有沙魚，但如果一群海豚的群體內有正在哺育小海豚的狀況下，身為群居性動物的海豚牠們會認定可能有小海豚遭受掠食者攻擊，因此不管受傷的到底是人類還是動物，海豚都會做出保護的動作並擊退沙魚，「並不是因為鯨豚類天生熱愛人類才這樣做」。

佛州

上一則

潤娥與劉詩詩成精品代言人「同門」 無暇美背大方秀

下一則

推特「限流」意外後果：在Google搜尋能見度下滑

延伸閱讀

挖到2000年前的魚 身體超完整 古代黑科技讓專家好吃驚

挖到2000年前的魚 身體超完整 古代黑科技讓專家好吃驚
土埃融冰 睽違10年互派大使

土埃融冰 睽違10年互派大使
聯合國人工智慧峰會6日登場 致力劃定AI運用框架

聯合國人工智慧峰會6日登場 致力劃定AI運用框架
南加海岸藻華現象嚴重 海獅海豚大批死傷

南加海岸藻華現象嚴重 海獅海豚大批死傷

熱門新聞

拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

2023-07-01 03:27
2023年7月準備迎來好運！3星座運勢爆表。（取材自pexels）

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

2023-07-01 21:10
美國好市多加強打擊消費者不符規定共用會員卡。（美聯社）

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

2023-06-27 21:11
獸醫撥開羽毛秀出貓頭鷹的耳朵模樣，畫面令人吃驚。（取材自臉書）

他掀開小貓頭鷹耳朵「驚見食人花」網嚇：可以看到眼睛

2023-06-24 22:59
路由器位置擺放不當，可能會影響訊號，甚至損壞設備。（示意圖／ingimage）

Wi-Fi放「這1處」錯了 不但訊號受影響 還可能弄壞路由器

2023-06-29 23:13
木村雪乃因在推特販售未打馬賽克私密影片遭逮捕。（取材自木村雪乃推特）

正妹推特開賣私密片遭逮 天仙容貌曝光 網驚呼：快出道

2023-07-02 02:02

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元