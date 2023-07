圖輯／美國247歲生日 紐約梅西國慶煙火秀點亮整座城市

第47屆「梅西國慶煙火秀」(Macy's Fourth of July Fireworks)於4日晚在紐約市 如期上演,6萬枚煙火騰達至1000呎的高空,將整座城市點亮,數以萬計的市民和遊客齊聚於東河岸邊,為這場盛大的節慶活動熱烈歡呼,慶祝美國的247歲生日。

紐約梅西國慶煙火秀。(記者張心/攝影)

1976年,梅西百貨 (Macy's)聯合迪士尼公司(Walt Disney Co.)舉行煙火大秀,慶祝美國的200歲生日,此後「梅西國慶煙火秀」,就成為了紐約市國慶的傳統活動,在東河或哈德遜河(Hudson River)上點燃上萬枚煙火,配以歌舞表演和遊行。不僅慶祝著美國的獨立,也展現著紐約市作為一個國際大都市的魅力和活力。

