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圖輯／美國247歲生日 紐約梅西國慶煙火秀點亮整座城市

記者張心／紐約即時報導
紐約國慶煙火美景。
紐約國慶煙火美景。

第47屆「梅西國慶煙火秀」(Macy's Fourth of July Fireworks)於4日晚在紐約市如期上演，6萬枚煙火騰達至1000呎的高空，將整座城市點亮，數以萬計的市民和遊客齊聚於東河岸邊，為這場盛大的節慶活動熱烈歡呼，慶祝美國的247歲生日。

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

1976年，梅西百貨(Macy's)聯合迪士尼公司(Walt Disney Co.)舉行煙火大秀，慶祝美國的200歲生日，此後「梅西國慶煙火秀」，就成為了紐約市國慶的傳統活動，在東河或哈德遜河(Hudson River)上點燃上萬枚煙火，配以歌舞表演和遊行。不僅慶祝著美國的獨立，也展現著紐約市作為一個國際大都市的魅力和活力。

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）
紐約梅西國慶煙火秀。（記者張心／攝影）

華府國慶煙火美景。
華府國慶煙火美景。

梅西百貨 紐約市 Macy's

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