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足球／邁阿密老闆自曝爭取梅西3年 蘋果公司是成功關鍵

聯合新聞網／ 即時報導
阿根廷天王梅西。（美聯社）
阿根廷天王梅西。（美聯社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）轉戰美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，球隊老闆馬斯（Jorge Mas）近期透露爭取梅西加盟的方法，以及他新賽季的薪水。

馬斯與貝克漢（David Beckham）是邁阿密國際的共同老闆及最大股東。馬斯表示，梅西的年薪是5000萬到6000萬美元，他也透露自己花3年時間追求梅西加盟，主要是和梅西的父親溝通，梅西則和貝克漢討論足球的事情。

馬斯在5月底就有信心梅西會來邁阿密國際，「我不想讓他有壓力，我們在巴塞隆納、邁阿密、羅薩里奧及杜哈等地都有談過，世界盃期間我都在卡達看阿根廷比賽。」另外，蘋果公司（Apple）今年2月和MLS簽下10年25億美元的轉播合約，也是成功簽下梅西的關鍵之一。

梅西加盟成真後，Apple TV+的訂閱人數預計會增加，梅西能獲得蘋果公司的分潤，知名品牌「Adidas」也在討論分潤。因此儘管邁阿密國際的合約總值不如沙烏地阿拉伯聯賽，但梅西能靠著商業合作，重返運動員收入王座。今年5月《富比世》公布年度最賺錢運動員排名，葡萄牙C.羅納度（Cristiano Ronaldo）以1.36億美元高居第1，梅西以1.3億排在第2。

馬斯相信，梅西能讓MLS成為世界第2或第3大的足球聯盟，馬斯以貝克漢為例，認為梅西退休生活會很舒適，「當他退休後，會擁有球隊股份。」

梅西 足球 退休

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