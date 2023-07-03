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為動保募款 22歲華裔花88天從洛杉磯跑到紐約

為動保募款 22歲華裔周提米 花88天從洛杉磯跑到紐約

編譯俞仲慈／綜合3日電
華裔青年周提米。 (取材自Instagram)
華裔青年周提米。 (取材自Instagram)

22歲華裔青年周提米(Timmy Zhou，音譯)為了提高大家對野生動物保育意識，並募集保育資金，從西岸洛杉磯一路跑到東岸紐約，全長3000哩，並將過程記錄下來上傳到社交媒體，引起關注，而被稱為真實版「阿甘正傳」(Forrest Gump)。

2019年秋天，周提米進入紐約大學就讀，隔年夏天，回到老家羅德島州，受到超級馬拉松運動員巴倫格(Robbie Balenger)啟發，決定練習長跑，並非運動健將的周提米發現自己有跑步天賦，他表示：「我在跑步方面進步神速。」僅練習五周，周提米即完成個人第一次半馬長跑，三個月內獨自完成第一次馬拉松比賽。

而且練習馬拉松之後，受到一部關於蓋茨(Rickey Gates)3700哩跑遍全美紀錄片啟發，讓周提米下定決心挑戰，他表示：「我意識到每年都有人在做，而且都被記錄下來，所以我知道有可行性」

華裔青年周提米成功抵NYC。 (取材自Instagram)
華裔青年周提米成功抵NYC。 (取材自Instagram)

今年3月1日，周提米在女友和寵物狗的陪伴下，從洛杉磯威尼斯海灘碼頭起跑，展開一路橫越美國3095哩超級馬拉松長跑計畫；起跑後，周提米在抖音開設專屬帳戶，記錄自己的訓練和行程，吸引數千名粉絲關注，而且堅持每周跑七天，他強調：「如果休息一天，整個行程會拖延更久，而且每天堅持跑下去，可以保持企圖心。」

周提米堅持不懈的精神，吸引紐約市長跑俱樂部Endorphins Running創辦人28歲斯沃茨(Tyler Swartz)和35歲的馬拉松運動員達爾托(Rob Dalto)加入長跑陣容。

起跑88天後，在5月27日周提米終於抵達終點紐約中央公園，並為慈善機構VetPaw募資超過2萬元，對於這趟88天的馬拉松旅程，周提米有感而發表示：「如果選擇快速的捷徑，會錯過生活中很多事，即使其中有不好，但也會有很多好事發生。」

馬拉松 運動員 洛杉磯

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