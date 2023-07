百事可樂推出「可樂味番茄醬」國慶限量供應：跟熱狗絕配

百事可樂(Pepsi)近日與美國烹飪學院 (CIA ) 合作,推出「可樂口味的番茄醬」(Pepsi Colachup),僅在7月4日限量供應1天。

綜合媒體報導,「可樂口味的番茄醬」會在4日國慶於紐約市 (New York City)、鳳凰城(Phoenix)、明尼亞波里斯(Minneapolis)、底特律(Detroit)4個棒球場供應1天。暫未知它會否正式面市。

業者表示,這款醬汁加了百事可樂,還有煙熏番茄,混合香料包括肉桂、百里香、辣椒粉等,融合洋蔥和番茄醬。業者還說,這款醬汁適合與熱狗一起食用。

Stop the condiment wars, the undisputed champ is here – Pepsi Colachup. Sweet, salty, and ready to try at select baseball stadiums on July 4th. Hot dogs are #BetterWithPepsi pic.twitter.com/7YQJdoAcTW