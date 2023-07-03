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7月幸運日解析／10日是財運上升關鍵、想購物挑「這一天」

聯合新聞網／即時報導
在七月有一些不容錯過的幸運日。示意圖。（取材自ingimage）
在七月有一些不容錯過的幸運日。示意圖。（取材自ingimage）

2023年轉眼間也過了一半。如果在剩下的半年裡，想要盡量衝刺出一番成就，除了自己的努力以外，也需要天時地利的配合。近來日本媒體「ananweb」就分析在7月裡，有哪一些不能錯過的幸運日。

7月3日

這一天是滿月之日。而在滿月時，人的同理心會特別高。如果想要贈送禮物，選在這一天是最合適的。

7月5日

星象好的這一天，最適合當作萬事的起頭。不管是工作還是興趣，都可以挑在這一天當作起點，未來持續下去的可能性就會大幅增加。如果沒辦法在這天展開實際行動，也能選擇以購買課程或相關書籍的方式，作為學習的第一步。

7月10日

這一天是日本神話中的「七福神」，象徵財富的女神「辯才天」緣日，因此也是財運上升的時機。比起死守，在這一天主動花費，或者做出捐獻行為，很可能會替未來產生好財運的契機。

7月14日

星象好加上「一粒萬倍日」的加成，這一天不妨可以稍微過得奢侈一點，像是去吃點好吃的東西犒賞自己等等。特別是在炎炎夏日，吃點水羊羹、果凍這類清涼的甜點是最合適不過。

7月23日

這一天同時是「大安之日」，加上星象好、一粒萬倍日等好運加成，使得這天成為7月最適合購物的一天。無論是日常生活還是奢侈品，挑在這天買就對了。不過下午一時到三時之間，要小心受到誘惑，而產生浪費的狀況。

另外，從上弦月出現的26日（星期三）開始，購買寢具就有助於運氣的提升。若是盡可能在29日前更換，就有能替自己重新注入能量。

日本

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