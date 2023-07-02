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優勝美地國慶長假擠爆 距山谷80哩就塞車 上午8時已無車位

歷任美國總統怎麼過國慶？閱兵、野餐…他還搞失蹤

編譯潘勛／綜合2日電
歐巴馬總統2014年國慶邀各軍種官兵代表在白宮烤肉，歡度國慶。(美聯社)
歐巴馬總統2014年國慶邀各軍種官兵代表在白宮烤肉，歡度國慶。(美聯社)

7月4日是國慶日，縱觀歷史，歷任總統慶祝7月4日的方式因人各異；仍令人記憶猶新的是前總統川普在2019年糾集坦克、轟炸機等戰爭設備搞大閱兵；布希總統則辦典禮歡迎移民歸化為公民；歐巴馬總統則邀集1200名將士2010年於白宮南草坪辦烤肉會。

小布希總統2001年國慶日在費城與孩童在街坊派對拋擲足球。(美聯社)
小布希總統2001年國慶日在費城與孩童在街坊派對拋擲足球。(美聯社)

小羅斯福跑去釣魚 

美聯社2日報導，既然是「獨立」紀念日，有些總統也選擇「遺世而獨立」於民眾之外，跑去海灘、高爾夫球場、農場度假；大蕭條時代，小羅斯福總統曾揚帆往夏威夷，釣魚、辛勤四體，來度過國慶日。

老羅斯福滔滔不絕

有些總統選擇讓自己成為慶典矚目的中心。老羅斯福總統國慶日邀集數百賓客聽他滔滔不絕演講。

美國獨立紀念日一般避而不秀軍力，川普倒是在2019年召來坦克、轟炸機等軍武，辦轟轟烈烈的閱兵慶典。

川普總統2019年7月在華府林肯紀念堂前舉行類似閱兵的校閱活動，海軍藍天使軍機表...
川普總統2019年7月在華府林肯紀念堂前舉行類似閱兵的校閱活動，海軍藍天使軍機表演。(美聯社)

川普、亞當斯秀軍力

秀肌肉辧國慶的當然不只川普，1798年已當上總統的亞當斯也在費城閱兵，向世界展現當時很年輕的美國軍力。

獨念紀念日也有慶祝國家、社會、向軍人及老兵致敬、大放煙火的傳統；但1970年獨念紀念日非同一般，反越戰民眾大批聚集在華府，不是來找樂子玩耍，而是向尼克森總統大噓特噓；尼克森乾脆不現身，讓反戰人士更加光火。

拜登請千人吃漢堡

現任總統拜登2021年邀請1000多人來白宮南草坪吃漢堡、看煙火，時逢疫情第一年，很多人覺得不可思議，甚至希望當時拜登別辦才好，畢竟新冠的omicron變種方興未艾，後來荼毒全國。拜登當時說，「我們距離宣布獨立於要命病毒之外，比以往更接近了」。

只是，拜登的漢堡相形1850年7月4日，泰勒(Zachary Taylor)總統的櫻桃及牛奶，要好得多；泰勒狼吞虎嚥那些顯然已經腐壞的食物，五天後就去世了。

歷柯林頓總統(右)1996年國慶日在馬里蘭州海軍基地與生物學家， 共同放飛象徵自...
歷柯林頓總統(右)1996年國慶日在馬里蘭州海軍基地與生物學家， 共同放飛象徵自由的美國禿鷹。(美聯社)

歐巴馬邀將士烤肉

2010年，歐巴馬邀集1200名將士到南草坪辦烤肉；歐巴馬有個女兒瑪麗亞是國慶日寶寶，他開玩笑說，女兒一直以為首都是為她放煙火的。

1826年，國家第二位總統亞當斯、第三位總統傑佛遜都在當年的7月4日去世。

1861年的國慶日，國家時逢內戰，林肯總統為自己主張的動武平亂，向國會致消息辯護，他呼籲更多部隊攻打南方，抨擊維吉尼亞州「放任這場巨大叛亂在其州境之內築巢安身」；林肯另矢言要「勇往直前，無所畏懼」。

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