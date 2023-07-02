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「印第安納瓊斯」開映成績不如預期 仍登北美票房榜首

中新社／洛杉磯2日電
哈里遜福特演出「印第安納瓊斯：命運輪盤」直呼捨不得。（圖：迪士尼提供）
哈里遜福特演出「印第安納瓊斯：命運輪盤」直呼捨不得。（圖：迪士尼提供）

時隔15年，「印第安納瓊斯」重出江湖。雖開畫表現低於預期，仍輕鬆登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。

據票房統計網站Box Office Mojo7月2日發布的電影市場數據，21部影片北美周末票房（6月30日至7月2日）報收近1.24億美元，與前一周末相比上漲約13%。

此波漲勢的主要動力，源自6月30日亮相的新片「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）。這部動作冒險片北美首映周末票房約6000萬美元；加上海外市場，迄今總票房約1.52億美元。

好萊塢經典動作冒險系列電影「印第安納瓊斯」1981年面世，1984年、1989年、2008年又相繼推出三部，均由著名導演史蒂芬史匹柏（Steven Allan Spielberg）執導、哈里遜福特（Harrison Ford）主演。其不僅是最賣座的系列電影之一，前四部影片總票房接近20億美元，還在歷年奧斯卡獎角逐中贏得最佳視覺效果等多個獎項。

最新推出的「印第安納瓊斯：命運輪盤」，由年逾八旬的哈里遜福特繼續擔綱主演，有評論稱，這部成本超過3億美元的新片開畫票房與反響均低於預期。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.9、MTC評分57、爛番茄新鮮度68%，CinemaScore打分為B＋。

在新片衝擊下，上映以來兩度奪得北美周末票房冠軍的「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse），此番以約1150萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前，這部漫威奇幻冒險動畫片北美累計票房約3.4億美元，全球票房突破6億美元。

迪士尼動畫片「元素方城市」（Elemental）則以約1130萬美元周末票房，從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。該片北美累計票房現約9368萬美元，迄今總票房約1.92億美元。

好萊塢影星詹妮佛勞倫斯主演的喜劇片「珍愛硬起來」（No Hard Feelings），第二個上映周末票房環比下跌五成，以約750萬美元留駐本期榜單第4位，目前總票房約4931萬美元。 上映近一個月的「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），票房進帳腳步已放緩。這部科幻冒險動作片以約700萬美元周末票房續居本期榜單第5名，目前北美累計票房約1.36億美元、總票房約3.81億美元。

6月30日亮相的另一部新片「變身少女露比」（Ruby Gillman, Teenage Kraken）以約520萬美元首映周末票房登上本期榜單第6位。目前主要電影網站對這部奇幻冒險動畫片的評價為IMDb評分6.0、MTC評分49、爛番茄新鮮度66%，CinemaScore打分為A－。 

「蜘蛛人：穿越新宇宙」北美票房亞軍。（取材自IMDb）
「蜘蛛人：穿越新宇宙」北美票房亞軍。（取材自IMDb）
珍妮佛勞倫斯（後）在「珍愛硬起來」中接下「破處任務」。（取材自IMDb）
珍妮佛勞倫斯（後）在「珍愛硬起來」中接下「破處任務」。（取材自IMDb）

好萊塢 奧斯卡獎 迪士尼

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