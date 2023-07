「印第安納瓊斯」開映成績不如預期 仍登北美票房榜首

哈里遜福特演出「印第安納瓊斯:命運輪盤」直呼捨不得。(圖:迪士尼提供)

時隔15年,「印第安納瓊斯」重出江湖。雖開畫表現低於預期,仍輕鬆登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。

據票房統計網站Box Office Mojo7月2日發布的電影市場數據,21部影片北美周末票房(6月30日至7月2日)報收近1.24億美元,與前一周末相比上漲約13%。

此波漲勢的主要動力,源自6月30日亮相的新片「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)。這部動作冒險片北美首映周末票房約6000萬美元;加上海外市場,迄今總票房約1.52億美元。

好萊塢 經典動作冒險系列電影「印第安納瓊斯」1981年面世,1984年、1989年、2008年又相繼推出三部,均由著名導演史蒂芬史匹柏(Steven Allan Spielberg)執導、哈里遜福特(Harrison Ford)主演。其不僅是最賣座的系列電影之一,前四部影片總票房接近20億美元,還在歷年奧斯卡獎 角逐中贏得最佳視覺效果等多個獎項。

最新推出的「印第安納瓊斯:命運輪盤」,由年逾八旬的哈里遜福特繼續擔綱主演,有評論稱,這部成本超過3億美元的新片開畫票房與反響均低於預期。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.9、MTC評分57、爛番茄新鮮度68%,CinemaScore打分為B+。

在新片衝擊下,上映以來兩度奪得北美周末票房冠軍的「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse),此番以約1150萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前,這部漫威奇幻冒險動畫片北美累計票房約3.4億美元,全球票房突破6億美元。

迪士尼 動畫片「元素方城市」(Elemental)則以約1130萬美元周末票房,從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。該片北美累計票房現約9368萬美元,迄今總票房約1.92億美元。

好萊塢影星詹妮佛勞倫斯主演的喜劇片「珍愛硬起來」(No Hard Feelings),第二個上映周末票房環比下跌五成,以約750萬美元留駐本期榜單第4位,目前總票房約4931萬美元。 上映近一個月的「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),票房進帳腳步已放緩。這部科幻冒險動作片以約700萬美元周末票房續居本期榜單第5名,目前北美累計票房約1.36億美元、總票房約3.81億美元。