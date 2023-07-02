她用「真豬屍體」做小豬撲滿 750元高價出售 買家搶收藏

里維斯將小豬屍體做成撲滿。（取材自Instagram）

美國亞利桑納州 一名女子在四年前愛上製作標本，靈機一動用小豬的標本做成「真小豬撲滿」，意外獲得不少買家喜愛收購。

據紐約郵報（New York Post）報導，38歲的里維斯（Rachel Lewis）過去其實是名美髮設計師，不過四年前她參加標本製作課程，從此愛上保存動物屍體的藝術。

里維斯表示，自己從小就想要加入殯葬業當禮儀師，加上自己丈夫是個獵人，一直都有在幫忙處理動物屍體，才會想到去上標本製作課。現在她已經轉職成為正職標本師，開了自己的動物標本工作坊，做過山貓、獾等大大小小的動物標本。

五月時她突發奇想，把小豬的標本挖空，加上蓋子與切口，做成「真豬版」的小豬撲滿，吸引不少買家購買。里維斯說，山羊跟豬很常在生產過程中難產死亡，因為母豬或母山羊在生產過程中會翻身，導致寶寶被壓死，一開始做的小豬撲滿，就是在生產過程中被壓死。

里維斯的第一個小豬撲滿以750美元高價出售，後來陸續製作售出的小豬撲滿也都賣到350美元。

她製作的動物屍體通常來自當地農場，動物死掉以後，農夫會就地掩埋，但里維斯覺得很可惜。她認為製作標本是再次賦予這些動物生命，未來計畫要做更大隻的豬撲滿。