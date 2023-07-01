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毛骨悚然…他荒野發現廢棄屋 見娃娃散落一地：超詭異

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
安大略省杳無人煙的森林中竟有一棟廢棄屋。（取材自YouTube）
安大略省杳無人煙的森林中竟有一棟廢棄屋。（取材自YouTube）

城市探險家兼攝影師的YouTuber戴夫（Dave），時常造訪世界各地的駭人景點，用鏡頭帶觀眾一窺廢墟的神秘面紗；近日他造訪加拿大安大略省（Ontario）時，在杳無人煙的森林中發現一棟廢棄屋，雖已荒廢許久，但院子到屋內卻散落大量娃娃，詭異氛圍令人不寒而慄。

紐約郵報報導，戴夫4月底在他的Youtube頻道上傳探險影片，只見他孤身一人拿著攝影機穿越茂密樹林，跋涉崎嶇山路後在一片枯枝中發現2層樓高廢棄屋，屋外雜草叢生，擺著一台電視和一張椅子，彷彿有人正坐著看電視，畫面相當詭異。

接著戴夫踏入屋內，映入眼簾的是一隻動物玩偶與玩具車，繼續往內走可見牆面斑駁，地板灰塵滿布，詭異娃娃、童書、家具、破碎瓦礫散落一地，其中最多的是1982年推出的Cabbage Patch Kids布娃娃，推斷應是90年代的東西。

即使戴夫看過不少大場面，仍對這棟屋子印象深刻，直呼是他見過的最奇怪、最偏僻的房子之一；他表示，「我在屋內發現針頭，最詭異的是屋內的每個房間幾乎都有娃娃，有些還被扯爛，我似乎被令人毛骨悚然的洋娃娃和絨毛動物瞪大眼睛注視著。」

這段探險影片也引起網友們的熱烈討論，網友表示，「這根本是拍恐怖電影的絕佳地點」、「真是奇怪的地方，屋內幾乎都是小孩的東西，沒什麼成人物品」、「左邊外面的2個嬰兒看起來很真實。」

毛骨悚然！他荒野發現廢棄屋　見娃娃散落一地：超詭異

TVBS新聞網

詭異娃娃散落一地。（取材自YouTube）
詭異娃娃散落一地。（取材自YouTube）
屋內牆面斑駁，家具、破碎瓦礫散落一地。（取材自YouTube）
屋內牆面斑駁，家具、破碎瓦礫散落一地。（取材自YouTube）

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