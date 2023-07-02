12星座「玻璃心」排行 獅子獨自悲傷、這星座「有如被害妄想症」

某些星座可能容易有「玻璃心」負面情緒。(ingimage)

每個人個性不同，有些人生性纖細，容易受到一點挫折，就產生負面情緒。日本 網站「占TV」近來分析十二星座，排名哪些星座，最容易是這類「玻璃心」的人。

第12名 射手座

射手座個性樂天，就算被三言兩語，也能用正面的觀點看待。

第11名 牡羊座

牡羊座會認為為了一點小事就生氣或灰心，不如早點忘了。

第10名 天秤座

天資聰穎的天秤座，認為生氣或沮喪，可都是有失儀態的事。

第9名 雙子座

具有幽默感的雙子座，不管被講得多難聽，都能用幽默的方式化解。

第8名 魔羯座

魔羯座精神力強大，被說三道四也能維持平常心。

第7名 水瓶座

水瓶座不愛社交，本來就不容易和人有所接觸。

第6名 天蠍座

本來就性格比較陰沉的天蠍座，被指責時也會在意。

第5名 金牛座

金牛座不擅言詞，容易被他人誤解，結果因而受傷。

第4名 巨蟹座

關心他人的巨蟹座，如果發現自己傷了他人，就會產生自責。

第3名 處女座

個性敏感的處女座，容易認為他人正在做對自己不利的事情。如發現誰展露出不敬的態度時，就會感到內心不痛快。且看到大家彼此交頭接耳，卻偏偏漏掉他的時候，也會認為對方一定是在講自己壞話。

第2名 獅子座

看似正向的獅子座，內心卻意外地容易受到打擊。例如在遭遇失敗的時候，他們往往會先大發雷霆，然後再陷入憂愁的情緒。只是為了不要出糗，他們在情緒低落時，還是會把悲傷留給自己，在眾人面前強顏歡笑。

第1名 雙魚座

雙魚座的負面情緒很強烈，幾乎到了有「被害妄想症」的程度。即便他人只是稍微提點一些問題，根本沒有指責的意思，雙魚也會陷入「我就是個廢物」的負面思考中，也無法分辨他人認真的還是玩笑話，容易把多數言語都當成惡意攻擊。