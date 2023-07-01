我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

招生平權下一步 廢除「校友後代優先」傳承生偏好？

女兒的哥哥其實是「捐精生父」 她上網求救：該不該說？

聯合新聞網／ 即時報導
女子用繼子的精子生下女兒，如今掙扎是否告訴女兒真相。示意圖，非當事人。(ingimage)
女子用繼子的精子生下女兒，如今掙扎是否告訴女兒真相。示意圖，非當事人。(ingimage)

一名匿名讀者向媒體投稿，表示自己跟丈夫因為無法生育，為了想要小孩竟突發奇想用「兒子」的精子懷孕，現在女兒已經30歲，女子卻不知道該怎麼告訴她「哥哥其實是爸爸」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名匿名的女子向雜誌《大西洋》（ The Atlantic）投稿，分享這段令人跌破眼鏡的經歷。女子表示，當年跟丈夫結婚時，丈夫已經有兩個孩子而且結紮了，相愛的兩人希望能夠再生一個孩子，於是開始尋找各種解決方法。

由於兩人想要擁有自家的基因，因此決定不要用精子銀行的精子，而是想到用自己繼子的精子。夫妻倆認為這樣孩子既能延續自家血統，又能擁有繼子的健康、聰明與個性，而繼子也同意捐精協助。

多年過去，用繼子的精子生下的女兒已經30歲，不過卻仍不知道自己的「真實身份」。投稿的女子非常掙扎，不知道自己究竟該不該告訴女兒，一直以來她稱呼的「哥哥」其實是爸爸，稱之為「爸爸」的其實血緣上來說算是她的「爺爺」。

不少網友看完文章都留言建議女子不要坦白，有網友就說，都已經30年過去了，既然大家都相安無事，何必給女兒增添心理負擔，要女子把這個秘密帶進墳墓。除此之外也有不少網友認為，女子想要坦承純粹是過不去自己心裡那關，不是為了女兒著想，這麼做有點自私，建議不要公開真相。

上一則

AI熱潮退燒？ChatGPT被發現變笨 進入瓶頸期

延伸閱讀

象牙海岸發生建築物倒塌意外 釀6死9傷

象牙海岸發生建築物倒塌意外 釀6死9傷
黑桃同花順 康州賭客贏近60萬元

黑桃同花順 康州賭客贏近60萬元
「最有吸引力」 美私募巨頭：中國始終是頭號投資目的地

「最有吸引力」 美私募巨頭：中國始終是頭號投資目的地
曾偷用自己精子讓女患者懷孕 紐約婦產科醫師空難身亡

曾偷用自己精子讓女患者懷孕 紐約婦產科醫師空難身亡

熱門新聞

獸醫撥開羽毛秀出貓頭鷹的耳朵模樣，畫面令人吃驚。（取材自臉書）

他掀開小貓頭鷹耳朵「驚見食人花」網嚇：可以看到眼睛

2023-06-24 22:59
拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

2023-07-01 03:27
男生指被女友拍到他「出軌」，原來照片是錯覺圖，其後被網友形容是「神角度」。（截圖自小紅書）

與小三摩托車上「車震」？男子出軌照瘋傳 真相超爆笑

2023-06-25 23:43
美國好市多加強打擊消費者不符規定共用會員卡。（美聯社）

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

2023-06-27 21:11
澳洲一名男子買樂透中大獎，結果卻在3年後面臨牢獄之災。圖為示意圖。(Getty Images)

水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

2023-06-25 01:53
三星7月將舉辦發表會，但新品尚未發表，已有國外爆料大神貼出疑似新品宣傳照，包括Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5等5項新品模樣都被看光光。（翻攝自推特gizmochina）

三星Galaxy Z Fold5擬降價 阻止粉絲轉買Pixel Fold

2023-06-23 00:36

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸