德州修女「調情神父」遭驅逐 辯癲癇發作昏頭 求償100萬

43歲身障修女特蕾莎「調情」神父被驅逐。（取材自推特）

德州 一名身障女修道院長日前被抓包與神父「調情」，當下雖辯稱癲癇發作「思緒混亂」，且只有「互傳鹹濕簡訊」，仍被主教依「違背貞潔誓言（vow of chastity）」趕出修道院；近日她一狀告上法庭，指控主教侵犯隱私 ，違法沒收手機 且誹謗，求償100萬美元，警方已介入調查。

紐約郵報、每日郵報報導，德州沃斯堡（Fort Worth）阿靈頓修道院（Arlington convent）43歲修女特蕾莎（Teresa Agnes Gerlach），4月24日被主教奧爾森（Michael Olson）發現與蒙大拿州（Montana）伯納德（Bernard Marie）神父長時間「調情」，6月1日被依「違背貞潔誓言」、違反「十誡第六條誡命」，趕出修道院。第六戒規定，天主教神父和修女禁止結婚，須發誓堅守貞操，禁止婚前性行為。

不滿的特蕾莎近日上法院控告奧爾森「侵犯隱私與誹謗」，6月27日聽證會播放的40分鐘錄音顯示，當時奧爾森衝進修道院質問特蕾莎，違法沒收她的手機並偷看訊息，特蕾莎則承認自己犯了「非常嚴重的錯誤」，不過堅稱當時癲癇發作導致「神智不清」，且一切僅止於手機訊息，「主教，我不知道如何解釋，但這絕不是面對面發生的，一切都是通過電話進行的。」

特蕾莎透露，自己被質問時剛接受完手術，正服用大量藥物，不過奧爾森否認特蕾莎服藥，堅稱兩人對質當下她「頭腦清醒、身體和精神能力正常」，反道指控她服用大麻。

特蕾莎的律師先前表示，特蕾莎患有嚴重慢性病，不良於行只能坐輪椅，需使用餵食管進食，並接受24小時貼身照顧。

修女「調情神父」遭驅逐！辯稱癲癇發作昏頭 求償3千萬

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