「威鯨闖天關」30周年 殺人鯨主角真正結局卻很悲哀

「威鯨闖天關」上映將滿30周年，鯨魚主角卻早已不幸死亡。（取材自IMDb）

描述一位街頭流浪小男孩意外與海洋公園裡負責表演的殺人鯨發生深厚友誼、讓殺人鯨得以重回大海的溫馨電影「威鯨闖天關」（Free Willy），即將在慶祝在美國上映30周年，當初此片堪稱「小兵立大功」，在競爭激烈的暑假檔賣出7700萬美元的亮眼成績，打進年度票房榜前20名，甚至比席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的大成本動作鉅片還要熱賣，片中表現超可愛的殺人鯨「凱哥」（Keiko）也成為觀眾的新寵，出盡風頭，由麥可傑克森（Michael Jackson）演唱的片尾曲「Will You Be There」亦登上熱門排行榜前10名。

「威鯨闖天關」曾在美國的暑假檔小兵立大功，開出賣座紅盤。（取材自IMDb）

雖然「威鯨闖天關」後來也推出了續集與動畫片，算是頗為成功，但30年後卻讓人不勝唏噓：麥可傑克森在片子上映後還不滿16年即猝逝，震驚全球樂迷；小男主角傑森詹姆斯瑞特（Jason James Richter）後來又拍了「大魔域第三集：飛進未來」（The NeverEnding Story III）等片後發展平平，一度離開演員工作七、八年，之後每年只偶爾客串一部戲，近年來才又開始以演員為主業，聲勢和幼時已經不能相比，還曾經被舊情人控家暴 ，在牢裡蹲了幾天；最令粉絲傷心的，應是殺人鯨「凱哥」並沒有因為成了紅牌動物演員，而擁有美好的結局。

傑森詹姆斯瑞特因「威鯨闖天關」賣座，一度是紅牌童星。（取材自IMDb）

傑森詹姆斯瑞特現在43歲，還在當演員，卻已經無復幼時可愛、討喜。（取材自Instagram）

早在「威鯨闖天關」上映10周年，殺人鯨凱哥已因肺炎而逝，只活了27歲，遠不如野生同種的平均年齡50歲，和飼養在水族館的同類平均年齡差不多。牠小時候就在挪威被捕鯨船抓到，開始在一堆海洋公園裡表演，逐漸習慣了達到人類的要求就能被餵食的生活，也因出色的演出獲得片商青睞，得以成為「威鯨闖天關」的主角。

片子大賣，凱哥也因此爆紅，開始有人覺得片中結局是讓鯨魚回歸大海，但凱哥還被關在海洋公園裡，且出現肺炎和皮膚病的狀況，簡直是一大諷刺。影迷的不滿聲浪愈來愈大，電影公司只好順應民情，和動物救援機構合作，希望讓凱哥真的回到自然的海洋環境，各地粉絲陸續捐錢，湊到可觀的款項，凱哥也終於真的能回到小時候生活的環境。

無奈經過多年與人類的相處，牠已經習慣了這樣的日子，也對人類產生眷戀之情，雖然在野放前也經過一段時間的訓練，確定牠找回了野生鯨魚的自我覓食能力，不代表牠能夠適應那樣的生活，牠身上裝有追蹤器，人們發現牠剛開始還是常游到海灣邊，喜愛跟遊客互動，後來動物保護單位憂心牠再也不能跟同類相處、正常在大海生活，禁止牠與人類接觸，牠才只好游回大海，但又被發現很常跟不上一大群的鯨魚，成了落隊、搞丟的那一個。就這樣在牠真正被野放回自然的不到一年半，牠就被發現已經死亡，人類對牠自以為是的善意，卻沒想到牠的生活早就和幼時的自由自在已經不同，努力要牠到海中，反讓牠壓力太大、肺炎發作，最後還是早逝，讓「威鯨闖天關」上映滿30周年永遠留下遺憾。