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馬斯克與查克柏格擬羅馬競技場單挑 義媒邀「比吟詩」

中央社／羅馬30日專電
全球知名的兩位科技富豪馬斯克（右圖）和查克柏格（左圖）日前隔空叫戰，喊話進行鐵籠格鬥大賽一決高下。（美聯社）
全球知名的兩位科技富豪馬斯克（右圖）和查克柏格（左圖）日前隔空叫戰，喊話進行鐵籠格鬥大賽一決高下。（美聯社）

全球知名的兩位科技富豪馬斯克（Elon Musk）和查克柏格（Mark Zuckerberg）日前隔空叫戰，喊話進行鐵籠格鬥大賽一決高下，近期地點選在羅馬競技場。義大利文化部表示，「這個消息很棒，但目前沒有接到任何正式聯繫」。義大利媒體則建議來場拉丁詩句決鬥並擁抱。

「蟻報」（Le Formiche）今天報導，推特執行長馬斯克提出在羅馬競技場（Colosseo）與臉書母公司Meta執行長查克柏格決鬥的想法，馬斯克甚至還在近期發布的一條推文證實了這個消息，其中寫道：「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」

「蟻報」報導中表示，懷疑馬斯克在推特上寫這篇貼文是否只是因他被羅馬的美麗所震撼。因上個月他才在羅馬拜會了義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）與總理梅洛尼（Giorgia Meloni），又或者他是認真的。

在報導露出不久後，文化部否認此項消息，並說：「沒有接到正式聯繫，也沒有任何書面文件，最起碼至今如此，即使這個消息看起來很棒，但卻是沒有根據的。」

報導指出，即日起，羅馬競技場可舉辦高調付費活動，但必須和慈善有關。每個申請都會經羅馬競技場考古公園管理層評估，驗證活動與羅馬競技場的兼容性，以保護遺址。

「蟻報」指出，如果查克柏格和馬斯克想在羅馬競技場決鬥，就必須為活動注入活力，並以擁抱結束，也建議其他形式決鬥會更好，如來一場拉丁詩句的勝負。此外，雙方應確保為了保護義大利歷史和藝術文化遺產，要提供足夠的慈善貢獻，或許還能向義大利艾米利-羅馬那（Emilia-Romagna）大區洪水釀災貢獻其一部分心力。

日前馬斯克與查克柏格的戰鬥地點傳出在拉斯維加斯八角籠（Vegas Octagon）舉行，八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）賽事場地，十分受歡迎。2大科技天王隔空叫戰在網路瘋傳，也引發社群媒體激辯誰將勝出，各界關注。

報導強調，目前不清楚決鬥是否成真，是否會在羅馬競技場進行，甚至不清楚地點在哪裡，如今羅馬競技場多用於舉辦音樂會，未曾辦過格鬥比賽。

馬斯克 義大利 查克柏格

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