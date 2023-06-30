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別投一日圓 「手續費規定」讓日本神社賺不到香油錢還倒賠

聯合新聞網／ 即時報導
在神社捐獻一日圓硬幣，反而會讓神社倒虧。（ingimage）
在神社捐獻一日圓硬幣，反而會讓神社倒虧。（ingimage）

「神社」是日本具代表性的宗教、文化場所，許多外國遊客到日本觀光時，也經常會去造訪神社，並捐獻一點賽錢（香油錢）祈求好運。不過最近卻有媒體指出，神社在收到這些賽錢時，因為需要繳交手續費的關係，不只沒賺多少，還有可能倒賠一筆。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，從2019年開始，日本多數銀行就制訂新規，限制客戶想用硬幣存錢時，就必須繳交相應的手續費。到了2022年1月，日本郵局也終於跟進這項措施。而手續費的多寡，則根據硬幣的數量計算，無關硬幣面額。

以郵局ATM而言，存取硬幣1到25枚硬幣的手續費為110日圓（約0.76美元）、26到50枚硬幣為220日圓、51至100枚硬幣為330日圓。換句話說，如果存取1日圓硬幣100枚，那就得繳交330日圓的手續費，反而會倒賠230日圓。

因此，如果在捐獻日幣1圓，那麼神社為了要處理大量硬幣，而必須支付金融單位手續費，反而會產生虧損。目前已有網友呼籲，如果要在神社捐賽錢，單次的面額最好大一點，或者也有神社設置電子支付的販賣機，可以購買捐獻專用的硬幣，讓投出去的錢，可以真正的送到神社手裡。

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