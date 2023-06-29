Wi-Fi放「這1處」錯了 不但訊號受影響 還可能弄壞路由器

路由器位置擺放不當，可能會影響訊號，甚至損壞設備。（示意圖／ingimage）

如果想要維持家中Wi-Fi 的穩定性和速度，擺放的位置就十分重要。如果放錯地方可能會影響訊號 ，甚至還可能損壞路由器 。

據太陽報（The Sun）報導，有些使用者以為避開遮蔽物訊號會更好，因此會把路由器放在陽台、花園或後院，不過如果把路由器放在這個位置，夏天時機器可能會因為過度陽光曝曬而損壞，還會影響Wi-Fi收訊。不僅如此，通常陽台、花園或後院都會種植不少植物，這些植物也可能會削弱Wi-Fi訊號，因此如果使用者不常在這些地方活動，只要把路由器放在窗台就已經能有效增進訊號。

有些使用者為了家中動線，可能會將路由器放在家中儲放物品的區域，像是雜物間、置物架、倉庫等，但若是設備周圍存放太多雜物，也會影響訊號。不僅如此，放在過多雜物的位置，路由器的出風口可能會被灰塵堵塞，導致設備過熱損壞，因此也不建議將路由器放在雜物周圍。

家中最適合擺放路由器的位置，要盡量選在空曠處，避免受到遮蔽物的影響。周圍盡量避開金屬物和藍芽設備，因為這兩種物品都會影響Wi-Fi速度。除此之外也不建議放在牆壁邊，因為混凝土也會影響Wi-Fi訊號。