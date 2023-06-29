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用顯微鏡才看得到 「微型LV包」拍出逾6萬元天價

編譯徐榆涵／即時報導
由紐約藝術團隊MSCHF設計的微型LV包尺寸僅有657微米x222微米x700微米，比鹽粒還小。（取材自Instagram）
由紐約藝術團隊MSCHF設計的微型LV包尺寸僅有657微米x222微米x700微米，比鹽粒還小。（取材自Instagram）

如果對精品包稍有研究，肯定聽說香奈兒（Chanel）的經典翻蓋包或是愛馬仕（Hermes）的柏金包，但也許還沒聽說過路易威登（Louis Vuitton）的MSCHF超迷你小包。

紐約藝術團隊MSCHF設計的這款「微型包」（Microscopic handbag）實際尺寸僅有657微米x222微米x700微米，比鹽還小，放在指尖上幾乎可以卡在指紋裡，要用顯微鏡才看得到，甚至跟灰塵一樣沒有存在感。然而，它在本周的拍賣會上依然以超過6萬美元價格成交。

這款「微型LV包」以知名的onthego托特包款來創作，由感光樹脂製成，顏色為螢光綠，方便於顯微鏡燈光照射下觀看。而也只有在顯微鏡下，才能清楚看見其半透明的手柄和LV的商標。

這場拍賣會由LV創意總監、美國繞舌歌手Pharrell Williams創辦的網路拍賣平台Joopiter發起，拍出價格為6萬3750美元，但據了解，LV並未正式授權給MSCHF，因此只能算是二創產物。

MSCHF在一份聲明中表示，當一個曾經具有功能性的物體如手提包變得愈來愈小，其物體地位變得愈來愈抽象，直到它純粹成為一個品牌象徵。MSCHF自2016年起，因其兼具文化評論和創新之作總能引發熱議，如去年的原子小金剛大紅靴。

「微型LV包」以知名的onthego托特包款來創作，由感光樹脂製成，顏色為螢光綠...
「微型LV包」以知名的onthego托特包款來創作，由感光樹脂製成，顏色為螢光綠，方便於顯微鏡燈光照射下觀看。（取材自Instagram）

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