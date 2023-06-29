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紅綠燈為何是紅黃綠？ 醫師曝交通歷史：「這顏色」產生很大問題

聯合新聞網／即時報導
「為什麼交通燈是紅黃綠顏色？」，對此，胸腔重症科醫師黃軒表示曾閱讀過交通歷史並說明原因。（圖／ingimage）
「為什麼交通燈是紅黃綠顏色？」，對此，胸腔重症科醫師黃軒表示曾閱讀過交通歷史並說明原因。（圖／ingimage）

紅綠燈是一項相當重要的交通號誌，可以減少發生意外的機率。「為什麼交通燈是紅黃綠顏色？」，對此，胸腔重症科醫師黃軒表示曾閱讀過交通歷史並說明原因，剛開始使用的顏色，容易造成事故產生很大的問題。

黃軒在臉書粉絲專頁分享「為何交通號誌是『紅黃綠』顏色？」，最早的交通信號燈是為火車設計的，1910年美國安裝了第一個交通信號燈，員警使用口哨和白色燈光作為交通警示，讓火車司機知道何時可以停止或走動，根據鐵路歷史，原本是使用「白綠紅」，白燈表示可安全通行、綠燈表示警告、紅燈則和現在一樣表示停車等待，所以在紅綠燈出現前，火車已經使用燈光信號來幫助貨車交通流動。

但「白光」卻產生很大的問題，白色燈可以和任何事物融合在一起，例如常見的月亮或燈籠，甚至是白燈都可能與其融為一體，這種情況下，火車司機由於分辨不清極易造成事故意外，於是當時的人們就決定把「白光」拿掉，只剩「紅綠燈」，那個時候簡單的認為只要兩種顏色就夠用了。

黃燈的起源是，有位名叫胡汝鼎的中國人早年在美國留學時，他走在路上，綠燈亮起後正要繼續前進，一輛轉彎的汽車突然擦身而過，嚇得他出了一身冷汗，面對只有2種「紅綠」顏色的燈，自己差點被撞，於是他產生了用黃色信號燈的想法。

胡汝鼎會選擇黃色是因為他知道光學原理，他認為波長僅次於紅色，且高可視度的黃色，可以在「紅」和「綠」之間，停留「警告」的位置，以此來提醒人們注意危險，再加上黃光符合眼睛的感光細胞，人的視網膜，含有杆狀和三種錐狀感光細胞，杆狀細胞對黃光特別敏感、三種錐狀感光細胞分別對紅光、綠光和藍光最敏感，然而我們人類眼睛對藍光敏感的感光細胞較少，所以最後變成仍然是以紅光、綠光作為分辨顏色較佳為主。

就是這樣把「黃色」燈光加入後，就完成全球都在用的交通燈，由原本的「紅綠燈」變成「紅黃綠」燈的狀態了！

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