驚人緣分…猶他州準新娘翻舊照 發現「未來婆婆」是她的助產士

猶他州一名人妻發現未來婆婆竟是當時接生她的助產士。示意圖，非當事人。(ingimage)

猶他州 一名人妻先前與另一半準備婚禮時，為了製作婚禮影片開始翻找舊照，發現未來婆婆竟是當時接生她的助產士，這段美好的緣分讓一家人感到相當驚喜。

根據《Good Morning America》，凱爾西（Kelsey Poll West）2021年8月在銀行上班時，結識來存錢的男子泰勒（Tyler West），兩人後來進一步發展成為情侶，於今年2月到墨西哥 旅行時訂婚，婚宴訂在5月。

兩人為了婚禮影片去翻出舊照片，意外得知小時候接生凱爾西的助產士正是泰勒的媽媽瑪麗（Mary Ann West），凱爾西透露「當時正在看我印有腳印的嬰兒手冊，接著就看到照片，上面的人就是瑪麗，上面還有她的手寫簽名，泰勒一下就認出自己的母親，說著『那就是我媽』。」

助產護士瑪麗回憶22年前，2001年6月幫史黛西（Stacy Poll）也就是凱爾西的媽媽進行分娩，當時出現嚴重併發症 ，是她護理生涯中29年來從未遇過的狀況，讓她印象相當深刻，幸運的是女嬰凱爾西最終平安降生，健康長大成人。

凱爾西聽到後，十分感激她的婆婆，也珍惜這段關係，她表示「瑪麗能夠在我母親非常害怕的時候提供幫助，這意義重大，因為我媽媽對我來說就是全世界，當我出生在這個世界上時，兩個媽媽都陪伴在我的身邊，這是我永遠感激的事情。」